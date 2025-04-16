Perihan Savaş: Yılmaz Zafer'in filmi yapılsın istiyorum

Perihan Savaş, 'Baldız' filminin galasında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Savaş, 1995'te 38 yaşında geçirdiği kalp krizi nedeniyle kaybettiği eşi Yılmaz Zafer'in hayatının beyazperdeye aktarılmasını istediğini söyledi.

REKLAM advertisement1

Perihan Savaş; "Bunun için de bu sene ya da önümüzdeki sene bu harekete geçeceğim ve filmin çekilmesini gerçekleştireceğim" dedi.

REKLAM

Perihan Savaş, Yılmaz Zafer'i Engin Akyürek'in canlandırmasını istediğini söyledi.

Engin Akyürek

1.5 YIL YAŞAM MÜCADELESİ VERMİŞTİ

Perihan Savaş ile Yılmaz Zafer, 1987'de nikâh masasına oturmuştu. Zafer, 1994'te geçirdiği kalp krizi sonrası beyninde hasar oluşmuş ve 1.5 yıl süren yaşam mücadelesinin ardından 9 Kasım 1995'te hayatını kaybetmişti. Perihan Savaş'ın Yılmaz Zafer ile evliliğinden Savaş Zafer adında bir oğlu bulunuyor.

Savaş Zafer