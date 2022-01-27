Pereira'dan Everton için flaş sözler!

Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira'dan Everton için dikkat çeken açıklamalar geldi.

Sky Sports'a konuşan Pereira, Everton ile görüşmelerinin pozitif geçtiğini belirterek "Goodison Park'ta maç izlemek ve taraftarları görmek bana menajer olmam için ilham verdi. Tüm kariyerim boyunca, baskı altında çalıştım. Tabii ki hala işi istiyorum. Bu kulübün vereceği bir karar. Günün 24 saati yüzde yüzümü futbola verebilirim. Everton'un başka adayları da var ve şimdi karar verme zamanının geldiğini biliyorum. Bana karar için beklememi ve sakin kalmamı söylediler. Yaptığımız toplantılardan memnunlar, hepsi bu kadar. Everton ile yaptığımız görüşmeler son derece pozitif geçti. Görüşmelerde yaptığım öneriler karşısında son derece hevesliydiler." ifadelerini kullandı.