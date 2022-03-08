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Pera Palas Peride kimdir, tarihte var mı? Pera Palas'ta Gece Yarısı Peride Hanım hikayesi nedir?

Netflix'in kısa sürede büyük ilgi gören Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinde Peride karakterine Hazal Kaya hayat veriyor. Dizinin sevenleri, Pera Palas'ta Gece Yarısı Peride Hanım gerçekte kimdir ve hikayesi nedir araştırmaları yapıyor. Peki, Pera Palas Peride kimdir, tarihte var mı?

08.03.2022 - 11:18 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • Netflix dizisi Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisi 3 Mart günü sekiz bölümü ile yayınlandı. 1919 yılında geçen Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinde Atatürk detayı çok konuşulmuştu. Dizinin izleyicileri Pera Palas Peride tarihte var mı? Sorusuna yanıt arıyorlar. İşte Pera Palas Peride hakkında

  • PERA PALAS HİKAYESİ GERÇEK Mİ? PERİDE GERÇEKTE VAR MI?

    Peride Pera Palas hikayesi gerçek değildir. Peride kurmaca bir karakter olarak izleyici karşısına çıkıyor. Pera Palas'ta Gece Yarısı Charles King’in “Midnight At The Pera Palace“ kitabından uyarlanmıştır. 

  • PERİDE KİMDİR? 

    Dizi 2022 senesinde Pera Palas Oteli hakkında yazı yazmakla görevlendirilmiş olan gazeteci gencin, kendisini Mustafa Kemal Atatürk’e karşı düzenlenmekte siyasi bir komployu önlemeye çalışırken bulmasını ve geçmişe gitmesini anlatıyor. Dizide Peride karakterini Hazal Kaya canlandırmaktadır. 

  • HAZAL KAYA KİMDİR?

    Leyla Hazal Kaya 1 Ekim 1990, Konya doğumlu. Hazal Kaya ilkokulu Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulu'nda, liseyi İstanbul İtalyan Lisesi'nde okumuştur.

    İstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi, Performans bölümüne 2009 yılında girmiştir.

    Annesi ve babası avukat olan Hazal Kaya, İstanbul Balat’ta büyüdü. 1997'de annesi ve babası ayrıldıktan sonra annesiyle yaşamaya başladı.

    Lisede eğitim hayatına devam ederken Cola Turka’nın reklam yüzü oldu. 2006 yılında Acemi Cadı dizisinde 46. bölümde konuk oyuncu olarak yer aldı. 2007 yılında lise 2. sınıftayken ilk kez Genco adlı bir televizyon dizisinde başrol oynadı. Hazal Kaya 2019 yılında oyuncu Ali Atay ile evlenmiştir. Çiftin Fikret Ali isminde bir oğlu vardır.

     

  • PERA PALACE'TA ATATÜRK DETAYI

    Atatürk'ün, Pera Palas'a yerleşmesi. Atatürk, İstanbul'a gelişini takiben 15 gün kadar Pera Palas'ta kalmış, kısa bir süre de eski dostlarından Salih Fansa'nın evinde misafir edilmiştir. Daha sonra, Aralık ayı başlarında Şişli'de tuttuğu eve yerleşmiştir.

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