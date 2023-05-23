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ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, Rusya'nın "bir Ukrayna sabotaj grubunun, ABD menşeli silah ve araçlarla ülkenin Belgorod bölgesine girdiği" iddiası üzerine, Washington yönetiminin, Ukrayna ordusuna Amerikan silahlarını paramiliter gruplara verme veya ülke sınırları dışında kullanma izni vermediğini ve söz konusu iddiaları araştırdıklarını söyledi.

Rusya'nın "bir Ukrayna sabotaj grubunun Belgorod bölgesine girdiği" iddiası, Washington'da gündeme geldi.

Günlük basın toplantısında soruları yanıtlayan Pentagon Sözcüsü Ryder, Belgorod bölgesine yönelik haberleri gördüklerini ve sahadaki durumu yakından izlediklerini belirtti.

Ryder, "ABD hükümeti, Ukrayna ordusu dışında herhangi bir paramiliter örgüte Amerikan silahlarının transfer edilmesine izin vermedi. Ukrayna da bizden böyle bir talepte bulunmadı." dedi.

Sosyal medyadaki görselleri teyit edemeyeceğini belirten Ryder, ABD'nin, düzenli şekilde Ukrayna'ya verilen silahların sadece ülke içinde, ülkenin savunulması için kullanılması gerektiğini Kiev'e ilettiğini aktardı.

Ryder, silahların kullanımı konusunda sıkı bir protokolün de söz konusu olduğunu dile getirdi.

"RUSYA TOPRAKLARINA SALDIRI TEŞVİK ETMİYORUZ"

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby ise CNN televizyonuna verdiği röportajda, Rusya'nın, ülkenin Belgorod bölgesine girdiğini iddia ettiği Ukrayna sabotaj grubuyla ilgili soruya, "bu saldırı hakkında çok fazla bilgileri olmadığı" yanıtını verdi.

Bu kişilerin, "görünüşe göre Ukrayna'daki savaşa sempati duyan Rus kökenli sempatizanlar" olduğunu belirten Kirby, "Bu gruplar hakkında motivasyonlarının ne olduğu ve bu saldırıları nasıl gerçekleştirdikleri hakkında pek fazla bilgimiz yok." diye konuştu.

Kirby, Ukrayna'nın Rusya topraklarına yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmesini teşvik etmediklerinin altını çizerek, odak noktalarının Ukrayna'nın kendi topraklarını savunabilmesini sağlamak olduğunu kaydetti.

"BU HABERLERİN GERÇEKLİĞİNDEN ŞÜPHE EDİYORUZ"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matt Miller ise konuya ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"ABD'nin sağladığı silahların, bu saldırılarda kullanıldığına dair sosyal medya ve diğer mecralardaki haberleri gördük. Bu haberlerin gerçekliğinden şüphe duyuyoruz. Genel bir prensip olarak daha önce de dediğimiz gibi Rusya'nın içine yönelik saldırıları tavsiye etmiyoruz ve bunu açıkça belirttik. Ancak savaşı nasıl yürüteceği Ukrayna'ya kalmış."

Belgorod Bölgesi Valisi Vyaçeslav Gladkov, bugün yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusuna bağlı sabotaj grubunun Rusya sınırlarına girdiğini, bu grubun etkisiz hale getirilmesi için Rus güvenlik güçlerinin önlem aldığını bildirmişti.

Sosyal medyada, Belgorod bölgesinde Rus birliklerince düzenlenen operasyonda öldürüldüğü iddia edilen onlarca Ukraynalı savaşçının cesetlerinin yanı sıra ABD menşeli silah ve zırhlı araçlara ait fotoğraflar paylaşılmıştı.

"F16 EĞİTİMİNİN KARŞI SALDIRIYLA İLGİSİ YOK"

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, Ukrayna pilotlarına verilecek F-16 savaş uçağı eğitiminin uzun vadeli bir taahhüt olduğunu belirterek, "Beklenen karşı saldırıyla ilgisi yok." dedi.

Ryder, günlük basın toplantısında ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna pilotlarına F-16 eğitimi verilmesini onaylamasının perde arkasını anlattı.

Nisanda yapılan Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısının ardından birçok ülkenin, Savunma Bakanı Lloyd Austin'e Ukrayna pilotlarına F-16 uçağı eğitim izni için talepte bulunduğunu dile getiren Ryder, "O da konuyu dikkate aldı ve Ukrayna'nın orta ve uzun vadeli savunma ihtiyaçları bakımından bu talebi nasıl destekleyeceğimizi görüşmek üzere Ulusal Güvenlik Konseyi politika sürecine soktu." diye konuştu.

Ulusal Güvenlik Konseyinde bu talebe oy birliğiyle destek verildiğini ifade eden Ryder, G-7 zirvesinden önce Austin'in bu konuyu Biden'a ilettiğini söyledi.

Ryder, eğitim sürecinin detayları üzerine çalıştıklarını ve bunun gelecek haftalarda veya aylarda başlayabileceğini belirtti.

ABD'li general, eğitimlerin tamamlanması ve uçakların Ukrayna'ya verilmesi konusunda herhangi takvim olup olmadığı sorusuna, "Ukrayna'ya F-16 eğitimi ve uçakların verilmesi uzun vadeli bir taahhüttür, beklenen karşı saldırıyla ilgisi yok." yanıtını verdi.

"BAHMUT'U ALMAK RUSYA İÇİN STRATEJİK BİR KAZANIM DEĞİL"

Ukrayna'nın doğu sınırındaki Bahmut kasabasında devam eden çatışmalar üzerine de yorum yapan Ryder, bölgedeki durumun halen oldukça dinamik olduğunu ifade etti.

Ryder, "Rusya orayı ele geçirse bile bunun stratejik bir kazanım olmadığını ve Rus kuvvetlerinin kabiliyet bakımından ağır bir bedel ödediğini değerlendiriyoruz." dedi.

Fotoğraf: AA

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