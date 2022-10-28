Pennsylvania'daki seçim neden kritik?

ABD'de Kongre ara seçimleri iç gündemin en önemli başlıklarından. 8 Kasım'daki seçimin hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat parti için önemli olduğunu ifade eden Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar "Temsilciler Meclisinde 435 Senatoda 35 koltuk için yarış var. Burada hangi parti çoğunluğu alırsa ülkedeki birçok kritik yasanın geçmesi ya da engellenmesi gibi önemli bir pozisyonda olacak" dedi.
PENNSYLVANIA NEDEN KRİTİK?
Son günlerde ABD Kongre ara secimleri yaklasirken Pennsylvania öne çıkarken, Cumhuriyetçi Türk asıllı aday Dr. Mehmet Öz, rakibi Demokrat Vali Yardımcısı John Fetterman ile arasındaki farkı giderek kapatıyor. Pennsylvania eyaletinin her iki taraf için de önemli olduğunu ifade eden Çınar "Diğer eyaletlerin birçoğunda cumhuriyetçiler ya da demokratlar kemikleşmiş seçmen kitlesine sahip. Pennsylvania ise belirsiz ve kararsız eyaletlerden biri. Kim kazanırsa 51'e 49 çoğunluğu ele geçirme şansı elde edecek. Zaten başkanlık seçimlerinde de Pennsylvania her zaman konuşulan bir eyalet olarak biliniyor" dedi.
ÖZ ARAYI KAPATIYOR
Adayların belirlenmesinin ardından düzenlenen anketlerde Fetterman'ın, yüzde 10-12 puan Öz'ün önünde olduğunu belirten Çınar "Son iki-üç haftadır Dr. Öz bu arayı yüzde 3-4 arası kapatmıştı. Son olarak televizyonda birlikte katıldıkları açık oturumda Fetterman sağlık sorunları dolayısıyla kötü performans gösterdiğinden Dr. Öz avantajlı hale geldi" şeklinde konuştu. Ali Çınar iki aday arasındaki yarışta; Biden yönetimine ekonomi başta olmak üzere, iç ve dış politikadaki çeşitli konularda yapılan eleştirilerin de Fetterman'a olumsuz yansıdığının altını çizdi.
BAŞKANLAR DA DEVREDE
Hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat parti için kritik öneme sahip Pennsylvania eyaleti için eski ve yeni başkanlar da devrede. Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, Cumhuriyetçi aday adayları arasındaki yarışta Dr. Öz'ü desteklediğini hatırlatan Ali Çınar "Trump 5 Kasım'da Pennsylvania'ya giderek Mehmet Öz'ün mitingine katılacak. Aynı şekilde Başkan Biden da eski ABD Başkanı Obama ile beraber, yine 5 Kasım'da, Trump'ın gideceği gün Pennsylvania'ya giderek John Fetterman'a destek verecekler. Burada başkanların etkisini ve mücadelesini de görüyoruz" şeklinde konuştu. Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar bu eyalette Öz'ün kazanmasının Trump'ın elini de güçlendireceğine dikkat çekti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!