Pendikspor Osman Özköylü ile yollarını ayırdı!
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Pendikspor, alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Osman Özköylü ile yollarını ayırdı.
Trendyol Süper Lig'de teknik direktör ayrılıklarına bir yenisi daha eklendi. Ligin yeni ekibi Pendikspor, alınan başarısız sonuçların ardından Osman Özköylü ile yollarını ayırdı.
İstanbul ekibi, geride kalan 8 haftada galibiyetle tanışamazken, topladığı 4 puanla 18. sırada yer alıyor.
8 HAFTADA 8'İNCİ AYRILIK!
Pendikspor'un Osman Özköylü ile yollarını ayırmasıyla birlikte Trendyol Süper Lig'de geride kalan 8 haftada 8 takım teknik direktör değişikliğine gitmiş oldu.
Ligde daha önce Ankaragücü, RAMS Başakşehir, Kayserispor, Gaziantep FK, İstanbulspor, Samsunspor ve Beşiktaş, teknik direktörleriyle yollarını ayırmıştı.
Fotoğraflar: AA