Antalya'da Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma mevziler ve komuta kontrol merkezi keşfedildi

"BU ÖNEMLİ KEŞİF ANTALYA'DA BİR İLK"

Mevziler ve 'Komuta Kontrol Merkezi'nin ilk kez keşfinin hem Antalya, hem de Türkiye açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Akgül, şöyle konuştu:

"Birinci Dünya Savaşı'ndan kalan siperlerin Çanakkale'de, Sakarya'da olduğunu biliyoruz. Antalya Bölgesi'nde Birinci Dünya Harbi'nden ve Milli Mücadele döneminden kaldığını bilmiyorduk. Burada bunu tespit etmiş olduk. Bu alanın canlandırılarak, görsel desteklerle öğrencilere ve gelecek nesillere, turistlere görülebilecek bir hale getirilmesi istiyoruz.