Pendikspor: 2 - Sivasspor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Pendikspor, evinde Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. Stelios Kitsiou'nun golleriyle galibiyete ulaşan Pendikspor, puanını 8'e yükseltti. Sivasspor ise haftayı 1 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Pendikspor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Pendik Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Pendikspor oldu.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 46 ve 89. dakikalarda Stelios Kitsiou attı. Konuk ekibin tek golünü ise 90+5. dakikada Bekir Turaç Böke kaydetti.
Bu sonucun ardından Pendikspor puanını 8'e yükseltirken, Sivasspor ise 1 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Pendikspor, Amed SK'ya konuk olacak. Sivasspor, Sarıyer'i ağırlayacak.