Pendikspor: 0 - Şanlıurfaspor: 2 | MAÇ SONUCU

Trendyol 1. Lig'in 35. hafta karşılaşmasında Pendikspor ile Şanlıurfaspor kozlarını paylaştı. Mücadeleden konuk takım 2-0 galip ayrıldı.

Şanlıurfa'ya galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Kwasi Wriedt ve 88'de Uchenna Ogundu kaydetti. Ayrıca ev sahibinin 39. dakikada Jetmir Topalli ile attığı gol, VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

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Bu sonucun ardından Şanlıurfaspor 2 hafta sonra kazandı ve 40 puana yükseldi. Pendikspor ise 45 puanda kaldı. Ligin 36. haftasında Pendikspor deplasmanda İstanbulspor'la karşılaşacak. Şanlıurfaspor ise sahasında Manisa FK'yı ağırlayacak.