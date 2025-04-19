Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        77
        Fenerbahçe
        FB
        71
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        51
        ikas Eyüpspor
        EYP
        50
        Beşiktaş
        BJK
        48
        Rams Başakşehir
        İBFK
        45
        Trabzonspor
        TS
        42
        Gaziantep FK
        GFK
        42
        Kasımpaşa
        KSM
        42
        Tümosan Konyaspor
        KON
        40
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        40
        Göztepe
        GÖZ
        39
        Bellona Kayserispor
        KYS
        36
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        34
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        34
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        31
        Net Global Sivasspor
        SVS
        31
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        19
        Adana Demirspor
        ADS
        -2
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Pendikspor: 0 - Şanlıurfaspor: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Pendikspor: 0 - Şanlıurfaspor: 2 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Pendikspor sahasında Şanlıurfaspor'u ağırladı. Mücadele konuk takımın 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.04.2025 - 18:06 Güncelleme: 19.04.2025 - 18:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfaspor'dan kritik 3 puan!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol 1. Lig'in 35. hafta karşılaşmasında Pendikspor ile Şanlıurfaspor kozlarını paylaştı. Mücadeleden konuk takım 2-0 galip ayrıldı.

        Şanlıurfa'ya galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Kwasi Wriedt ve 88'de Uchenna Ogundu kaydetti. Ayrıca ev sahibinin 39. dakikada Jetmir Topalli ile attığı gol, VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

        Bu sonucun ardından Şanlıurfaspor 2 hafta sonra kazandı ve 40 puana yükseldi. Pendikspor ise 45 puanda kaldı.

        Ligin 36. haftasında Pendikspor deplasmanda İstanbulspor'la karşılaşacak. Şanlıurfaspor ise sahasında Manisa FK'yı ağırlayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlıkta büyük dönüşüme imza attık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlıkta büyük dönüşüme imza attık
        Arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Katiliyle böyle eğlendi
        Katiliyle böyle eğlendi
        Ece Gürel'in otopsi raporu hazırlandı
        Ece Gürel'in otopsi raporu hazırlandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Endişe verici gelecek bekliyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Endişe verici gelecek bekliyor
        Kasımpaşa, Sivasspor'u 3 golle devirdi!
        Kasımpaşa, Sivasspor'u 3 golle devirdi!
        NASA tarihleri açıkladı! Lir gök taşı yağmuru başlıyor
        NASA tarihleri açıkladı! Lir gök taşı yağmuru başlıyor
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum!
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum!
        "200 tonun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi"
        "200 tonun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi"
        Solskjaer kararını verdi!
        Solskjaer kararını verdi!
        Karnınız açken bunlardan uzak durun!
        Karnınız açken bunlardan uzak durun!
        "Sıkıysa yakala"
        "Sıkıysa yakala"
        Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
        Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
        Kafede eşinin önünde enseye tek kurşun!
        Kafede eşinin önünde enseye tek kurşun!
        Okan Buruk, Derwall'in rekoruna ortak oldu!
        Okan Buruk, Derwall'in rekoruna ortak oldu!
        'Otel odasında izleniyor muyum?' testi!
        'Otel odasında izleniyor muyum?' testi!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Menenjit vakaları arttı mı?
        Menenjit vakaları arttı mı?
        En iyi 5 tarihi savaş filmi
        En iyi 5 tarihi savaş filmi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa