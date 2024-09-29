Pendik'te tekmeli yumruklu sinyal kavgası
İstanbul Pendik'te iki araç sürücüsü arasında sinyal verme nedeniyle tekmeli yumruklu kavga çıktı. Kavga anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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Pendik'in Yenişehir Mahallesi'ndeki Orkide Sokak'ta iddiaya göre, trafikte iki araç sürücü arasında sinyal verme nedeniyle tartışma çıktı.
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Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine sürücülerden biri direksiyondaki sürücüyü araçtan çekerek yere düşürdü.
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Araç sürücüsü yere düşen sürücüyü tekmelemeye devam etti.
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Bu sırada araç kaymaya başlayınca başka bir kişi, aracı durdurdu. Çevredekiler tarafları ayırmaya çalışsa da öfkeli sürücüyle araç sürücüsü arasındaki kavga bir süre daha devam etti.
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Kısa süre sonra ayağa kalkan sürücü, aldığı yumruk ve tekme darbeleriyle yeniden yere düştü.
Taraflar arasındaki kavga çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.