Pendik'te feci kaza! Ölü ve yaralılar var!

İstanbul'da kaza, sabah 04.45 sularında D-100 Karayolu, Pendik Tavşantepe mevkii, Ankara istikametinde meydana geldi.
HATALI SOLLAMA YAPIP ÇARPTI
İHA'da yer alan habere ve edinilen bilgiye göre, D-100 Karayolunda seyir halinde ilerleyen kamyonet sahibi Selami Özay Çevik, kendi istikametinde giderken plakası tespit edilemeyen sebze yüklü kamyonet hatalı sollama yaparak direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Selami Özay'ın aracına çarptı.
BİR KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Sebze yüklü kamyonetin çarpması sonucu Selami Özay Çevik araçtan sağ çıkarken, sebze yüklü kamyonette bulunan kimliği belirlenemeyen kişilerden biri olay yerinde feci şekilde can verirken araçta bulunan bir diğer kişi ise ağır yaralandı.
İTFAİYE VE SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ
D-100 karayolunda ise trafik yoğunluğu yaşanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR
Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde sebze yüklü kamyonette bulunan kimliği belirlenemeyen kişinin olay yerindeki cansız bedeni ambulansa kaldırıldı. Diğer yaralılar ise tedavi edilmek üzere Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi götürülürken yaralıların birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
D-100 KARAYOLU 1 SAAT TRAFİĞE KAPANDI
Geç vakit olmasına rağmen yapılan çalışmaları izleyerek kazayı görüntülemeye çalışan vatandaşları polis olay yerinden uzaklaştırmaya çalışırken, kaza nedeniyle D-100 karayolu bir saate yakın trafiğe kapatıldı.
Trafik yan yoldan verildi. Kaza yapan araçların kaldırmasıyla trafik normale döndü.
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