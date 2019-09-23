Şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi.

Adliyeye getirilen şüpheli basına mensuplarının "Neden yaptınız?" sorusuna, "Ben yapmadım ki" şeklinde yanıt verdi. Şüphelinin savcılıkça ifadesi alınması bekleniyor.

Pendik Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 19 Eylül'de çıkan yangın sonucu, bir şüpheli gözaltına alınmıştı. Zanlın terör kaydının olmadığı ancak yakınlarından bazılarının terör örgütü PKK'dan emniyette kayıtları olduğu belirlenmişti. Bu doğrultuda şüpheli Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edilmişti.