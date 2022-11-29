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Şehit Piyade Teğmen Duabey Onur Öztürkmen'in vasiyeti ağlattı

Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Teğmen Duabey Onur Öztürkmen, son yolculuğuna uğurlandı. Öztürkmen'in vasiyetinde ise "Erken ölürsem, canımdan çok sevdiğim iki, üç arkadaşım var. Beni o gece yalnız bırakmasınlar" dediği öğrenildi

Giriş: 29.11.2022 - 09:39 | Güncelleme: ABONE OL
Şehidin vasiyeti gözleri doldurdu:
Pençe Kilit şehidinin vasiyeti ağlattı!
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DHA

Irak'ın kuzeyinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Teğmen Duabey Onur Öztürkmen’in (24) cenazesi, dün memleketi Gaziantep'te toprağa verildi.

DHA'nın haberine göre, şehit Teğmen Duabey Onur Öztürkmen için Nizip ilçesi Dazhöyük Mahallesi’nde tören düzenlendi.

Törene, Gaziantep Valisi Davut Gül, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri ve şehidin emekli uzman çavuş olan babası Derde Öztürkmen, annesi Gülcan Öztürkmen, kardeşi ile çok sayıda yakını, silah arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Bekar olan Öztürkmen’in Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan yakınları, uzun süre gözyaşı döktü.

TABUTA TÖREN KILICINI BIRAKTI

Şehidin tek kardeşi Fatih Mehmet Öztürkmen, ağabeyinin askeri paltosunu giyerek törene katıldı. Öztürkmen, ağabeyinin tören kılıcını çıkararak tabutun üzerine bıraktı.

Gülcan Öztürkmen ise oğlunun kepini tabutun üzerine bırakarak gözyaşı döktü. Bu sırada şehidin babası Derde Öztürkmen ile kardeşi Fatih Mehmet Öztürkmen, yakınlarına, ''Ağlamayın, düşmanı sevindirmeyin'' dedi.

Teğmen Duabey Onur Öztürkmen’in cenazesi, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

VASİYETİ AĞLATTI

Şehit Teğmen Duabey Onur Öztürkmen’in vasiyeti olduğu öne sürülen görüntü de, sosyal medyada çok kez paylaşıldı.

Öztürkmen vasiyetinde kıyafetlerini yoksullara dağıtılmasını istedi. Görüntülerinin üzerine yapılan seslendirmede şehit teğmenin; "Erken ölürsem, canımdan çok sevdiğim iki, üç arkadaşım var. Beni o gece yalnız bırakmasınlar. Tüm kıyafetlerimi yoksul insanlara verin. Fakirlik nedir bilirim. Anneme sonradan söyleyin. Bu haberi kaldıramaz. Yaşayamadığım bir gençliğim var benim. Doğru düzgün gidemediğim" dediği belirtildi.

Şehit teğmenin vasiyeti olduğu belirtilen video sosyal medya kullanıcıları tarafından yüzlerce kez paylaşıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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