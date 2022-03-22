Fenerbahçe'de geçtiğimiz yılın yıldızı olan Dimitris Pelkas, eski performansından uzak olsa da attığı kritik gollerle dikkat çekiyor. Habertürk Spor'dan Ahmet Hamdi Girgin'in haberine göre; geçirdiği sakatlığın ardından ilk 11'deki yerini kaybeden Yunan futbolcu, İsmail Kartal'ın göreve gelmesinin ardından kendini buldu!
Vitor Pereira döneminde ligde 7 maçta toplam 227 dakika forma giyen Pelkas, bu süreçte skora katkıda bulunamadı. Zeki Murat Göle'nin geçici olarak görevde olduğu süreçte Yeni Malatya'ya karşı alınan 2-0'lık galibiyette ilk golünü ağlara yolladı. 58. dakikada oyuna girerken 73'te gol sevinci yaşadı.
KARTAL HER MAÇTA SÜRE VERDİ
İsmail Kartal'ın göreve gelmesiyle tüm karşılaşmalarda forma şansı bulan Pelkas, 10 maçlık süreçte (2'sinde ilk 11, 8'inde sonradan girdi) 320 dakika sahada kaldı.
Giresun maçında ikinci yarının başında oyuna giren Pelkas, 53'te 1-1 giden skoru 2-1'e taşıdı ve galibiyet golünü atmış oldu. Alanyaspor mücadelesinde skor 2-2 iken 68'de sahaya girdi. 90'da skoru 4-2 yapan golü attı.
Son olarak Konyaspor karşısında ikinci yarının başında oyuna girdi. 1-1 giden maçta 88'de attığı şık golle takımına 3 puanı getirdi.
Bu sezon ligde 700 dakika süre alarak toplam 4 gole ulaşan Pelkas, geçen sezon 2404 dakika sahada kalmış ve 7 gol, 8 asist ile yıldızlaşmıştı.
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