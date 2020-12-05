Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Aura1 Filmin yeni sinema projesi 'Dalgalar ve İzler'in çekimleri başladı.
Yapımcılığını Banu Zorlu'nun üstlendiği senaryosunu Yasemen Zorlu'nun yazdığı, yönetmen koltuğunda ise yönetmen Emre Kavuk'un oturduğu projede filmin başrollerini; Pelin Karahan, Banu Zorlu, Meral Çetinkaya, Hülya Duyar, Cem Zeynel Kılıç ve Goncagül Sunar paylaşıyor.
Film 40 ayrı ülkede festivallere katılarak ülkemizi temsil edecek.
"BİR ANNE-KIZ HİKAYESİ"
Uzun zamandır ekranlardan uzak olan ve filmin başrol oyuncuları arasında yer alan Karahan, proje ile ilgili duygularını şu şekilde dile getirdi:
Bir anne-kız hikayesi. Ben anneyim ufak bir kızım var. Onların yaşadığı başından geçen dramatik olayları anlatıyor. Senaryo çok güzel okuyunca duygusal anlar yaşadım. İçinde olmak istediğim bir projeydi. Gerçek bir hikaye, çok güzel olacak bence. Heyecanlıyız güzel bir filme başladık.
"PELİN AĞLADI"
Filmin yapımcısı Banu Zorlu ise Pelin Karahan'ın oyunculuğunu çok beğendiğini belirtti. Zorlu, "Ben çok heyecanlıyım Pelin’in olmasını çok istiyordum. Görür görmez kanımız kaynadı ruhu melek Pelin’in gerçekten kendi de çok yetenekli. Pelin senaryoyu okuyunca ağladı. Ben senaryoyu ağlayarak anlatmıştım herkese, gerçek bir hikaye" dedi.
Sette virüse karşı gerekli tedbirleri aldıklarını söyleyen Banu Zorlu, "Ben çok titizim. Kovid-19 testi olmayan burada çalışamaz buraya giremez" ifadelerini kullandı.
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