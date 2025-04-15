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        Haberler Magazin Pelin Batu'dan 'tuhaf' açıklama - Magazin haberleri

        Pelin Batu'dan 'tuhaf' açıklama

        Pelin Batu, oğlu Rafael'i nasıl yetiştirdiğine dair açıklamalarda bulundu. Batu'nun sözleri, sosyal medyada gündem oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.04.2025 - 16:48 Güncelleme: 15.04.2025 - 16:48
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        Pelin Batu'dan 'tuhaf' açıklama
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        Oyuncu Pelin Batu, Pınar Sabancı'nın YouTube programına konuk oldu. Oğlu Rafael'i yetiştirme tarzından bahseden Batu; "Ciddi bir feminist yetiştiriyorum. Kadınlara saygı duyması en önemsediğim şeylerden biri. Erkek çocukları kavga edebiliyor. 'Tabii ki kimseye vurmaman lazım, tabii ki kavga etmemen lâzım ve özellikle kız arkadaşlarına çok saygılı davranman lâzım' dedim" ifadelerini kullandı.

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        Pelin Batu; "Geçenlerde 'neden kızlara daha saygılı olmalıyız' diye sordu. "Çünkü kızlara zarif davranılması gerekiyor" dedim. 'Ama bir kız var bizim sınıfta hepimizi o kız dövüyor' dedi. İçimden 'aferin' dedim. Diyor ki, o kız beni hep dövüyor, o kız benden uzun ve güçlü. Dedim ki; 'o kız seni dövse bile yanağını çevireceksin. Şiddet, şiddeti doğurur" dedi.

        Pelin Batu'nun bu sözleri sosyal medyada çok konuşuldu. Batu'ya katılanlar olduğu kadar karşı görüşte olup "Bu ne tuhaf bir açıklama" diyenler de oldu.

        Pelin Batu, 2018'de evlendiği kalp damar cerrahı Macit Bitargil'den 2022'de boşanmıştı.

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        #pelin batu

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