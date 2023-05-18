Çocuklarımızın geleceğini düşünmeyen, fotoğraf çekme uğruna seçmen kağıdını hiçe sayan, dalga geçen şuursuz akıllaraydı. Yoksa her insan oy verebileceği kişiyi seçmekte özgürdür. Siz çok iyi anladınız da çarpıtıp başka anlamlar çıkarıp yorum yazan insanlaradır bu açıklamam. Bu geçersiz oylar tüm partileri etkileyen bir durum. Herkes için zarar. Bunun altına başka bir şey aramamak arayanlara da itibar etmemek gerekir. Sayfama yazılan hakaret içeren yorum ve mesajlarla ilgili de hukuki işlem başlatılacaktır.