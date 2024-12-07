Pelin Akil ile Anıl Altan'dan, 'boşanma' açıklaması

"Bir şey 40 defa söylenirse olur" lafının kendilerini korkutup korkutmadığı sorulduğunda ise Altan, "Biz 100 kere çok daha güzel şeyler söylüyoruz karşı taraf kaygı duysun" diyerek iddialara esprili bir şekilde yanıt verdi.

Anıl Altan, Pelin Akil için bir gül alarak romantik bir jest yapmayı da ihmal etmedi.