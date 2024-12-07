Pelin Akil ile Anıl Altan'dan, 'boşanma' açıklaması
Oyuncu çift Pelin Akil ile Anıl Altan, son günlerde haklarında çıkan ayrılık haberleriyle ilgili konuştu
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Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Pelin Akil ile Anıl Altan, geçtiğimiz gece Kuruçeşme'de görüntülendi.
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Çift, son günlerde haklarında çıkan ayrılık haberleriyle ilgili sorulara, "Gördüğünüz gibi" diyerek açıklık getirdiler. Haberlere dava açılıp açılmayacağı sorusuna Anıl Altan, "Konunun uzamasına gerek yok, ciddiye aldığımız bir şey değil" yanıtını verdi.
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"Bir şey 40 defa söylenirse olur" lafının kendilerini korkutup korkutmadığı sorulduğunda ise Altan, "Biz 100 kere çok daha güzel şeyler söylüyoruz karşı taraf kaygı duysun" diyerek iddialara esprili bir şekilde yanıt verdi.
Anıl Altan, Pelin Akil için bir gül alarak romantik bir jest yapmayı da ihmal etmedi.
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