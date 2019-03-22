22 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Giresun'un haşlama, pekmeze batırma, kurutma gibi kendine özgü tekniklerle üretilen ve susamsız olmasıyla dikkati çeken simidi, kentin vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor.
AA'nın haberine göre yaklaşık 500 yıldır yörede üretilen Giresun simidi, pekmezin verdiği tattan dolayı rağbet görüyor.
Simit ustalarınca su, tuz, pekmez ve maya kullanılarak üretilen hamur, kesimi yapıldıktan sonra suda haşlanıyor. Daha sonra pekmeze batırılan simit fırında kurutulduktan sonra tekrar fırına sürülerek pişiriliyor.
Susamsız ve çıtır oluşuyla damağa hitap eden Giresun simidi, ikramlık olarak yurt içindeki şehirlerin yanı sıra gurbetçiler tarafından yurt dışına da götürülüyor.
Giresun Fırıncılar Odası Başkanı Hami Demir, yaptığı açıklamada, Giresun simidinin 500 yıllık bir geçmişinin olduğunu söyledi.
Simidin köylerden gelen bir lezzet olduğunu belirten Demir, "Eskiden köylerde daha büyük şekilde yapılıyormuş. Zaman içerisinde küçülerek günümüze kadar bu şekilde gelmiş. Halen de köylerde daha değişik şekillerde yapılmaya devam ediliyor." dedi.
"HALKIN GÖNLÜNDE TESCİLLENMİŞTİR"
Demir, simidin kentte büyük rağbet gördüğüne dikkati çekerek, bir kez tüketenin bu lezzetten vazgeçemediğini ifade etti.
Bazı şehirlerde benzer simitlerin olduğunu kaydeden Demir, "Bizim ürettiğimiz simitler lezzet, kıvam olarak tamamen farklı. Bizim simidimiz Türkiye'de tektir. Şu ana kadar tescillenmese de halkın gönlünde tescillenmiştir" diye konuştu.
Demir, Giresun simidinin kentte yaklaşık 10 fırında imal edildiğini belirterek, simit sektöründe 100'ün üzerinde işçi çalıştığını aktardı.
Hami Demir, simidin kendine özgü yoğurma teknikleri olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:
"Ekmek hamuru gibi değildir, hamur yoğurulur, dinlendirmeye alınır. Daha sonra işlenir, kasalara dizilir, olgunlaştığı zaman makarna haşlar gibi haşlamaya tabi tutulur. Sonrasında fırında hafif kurutulur, tekrar dışarı çıkarılıp küreklere dizilip taş fırının tabanına dizilir ve böylece imalat gerçekleşmiş olur."
"PEKMEZ KULLANILMADIĞI TAKDİRDE SİMİT İSTENİLEN GİBİ OLMAZ"
Giresun simidinde pekmezin çok önemli olduğunu vurgulayan Demir, "Renk alması ve lezzet vermesi için pekmez kullanılır, pekmez kullanılmadığı takdirde simit istenilen gibi olmaz, özünden uzaklaşır." değerlendirmesinde bulundu.
Demir, Giresun simidinin kıtaları aştığını belirterek, "Gurbetçiler geldiklerinde simidi fazla fazla alarak Amerika, Almanya, Hollanda gibi gittikleri yere götürürler, oradaki insanlara ikram ederler. Yine yurt içinden gelen gurbetçiler de aynı şekilde geri dönerken Giresun simidi alırlar, götürürler" ifadesini kullandı.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Gürgenci, simidin tescil aşamasında olduğunu kaydederek, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansınca Giresun'a özgü 16 ürünün tescil çalışmasının yapıldığını, bu ürünler arasında Giresun simidinin de yer aldığını söyledi.
İstanbul'dan memleketi Giresun'a gelen Sadiye Kırbayık da her geldiklerinde simit aldıklarını belirterek, "Çok seviyoruz, çıtır olması, taze olması cezbediyor. Çocukluğumdan beri tüketiyorum. Dönerken İstanbul'a da götüreceğim" dedi.
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