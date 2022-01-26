Çin'in ev sahipliği yaptığı 2022 Kış Olimpiyatları için geri sayım başladı. Türkiye’nin de 2 branşta 7 Milli sporcuyla katılacağı Pekin Kış Olimpiyatları ilgiyle takip ediliyor. Peki, Pekin Kış olimpiyatları ne zaman başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte 2022 Pekin Kış Olimpiyatları ile ilgili bilgiler...



2022 PEKİN KIŞ OLİMPİYATLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK,

2022 Pekin Kış Olimpiyatları 4-20 Şubat tarihleri arasında, Çin'in başkenti Pekin'de gerçekleştirilecek.

HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Pekin Kış Olimpiyat oyunları canlı yayın kanalları ve diğer tüm bilgiler şöyle;

Kış olimpiyatları müsabakaları TRT Spor, TRT Spor Yıldız ve Eurosport ekranlarından yayınlanacak.

2022 PEKİN KIŞ OLİMPİYATLARI'NA KAÇ GÜN KALDI?

Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek 2022 Kış Olimpiyatları için son 10 güne girildi.

4-20 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek 2022 Kış Olimpiyatları'nda 15 dalda yaklaşık 3 bin sporcu mücadele edecek.

Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi 7 sporcu temsil edecek. Kayakta 6, buz pateninde ise 1 Türk sporcu, Çin'de yarışacak.