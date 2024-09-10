Pegasus'tan indirimli bilet kampanyası! İşte Pegasus indirim kampanyası detayları
Pegasus yurt dışı seçili biletlerde indirim kampanyası başlattı. Kampanyada fiyatlar vergi dahil olmadan 9 Euro'dan başlıyor. İki sün sürecek kampanyada vizeli veya vizesiz gidilebilecek birçok ülke bulunuyor. İşte, Pegasus indirimli bilet kampanyası ve detayları...
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Pegasus indirimli bilet kampanyası başlattı. Bilet fiyatları vergi hariç 9 Euro'dan başlıyor. İki gün sürecek kampanya 250 bin koltuk ile sınırlı olacak. Uçuş tarihi ise 1 Kasım ile 30 Mart 2025 olarak belirlendi. İşte, Pegasus indirimli bilet kampanyası ve detayları...
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PEGASUS İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI NE ZAMAN BİTİYOR?
Kampanya 10-11 Eylül 2024 tarihinde geçerli. Türkiye yerel saatine göre 10 Eylül 2024 saat 09.40’tan itibaren 11 Eylül 2024 saat 23.59’a kadar satışın, ödemenin ve biletlemenin tamamlanmış olması gerekiyor.
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PEGASUS İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI UÇUŞLARI NE ZAMAN?
Uçuşlar ise 1 Kasım 2024 ile 30 Mart 2025 tarihleri arasında olacak.
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