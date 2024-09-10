Pegasus indirimli bilet kampanyası başlattı. Bilet fiyatları vergi hariç 9 Euro'dan başlıyor. İki gün sürecek kampanya 250 bin koltuk ile sınırlı olacak. Uçuş tarihi ise 1 Kasım ile 30 Mart 2025 olarak belirlendi. İşte, Pegasus indirimli bilet kampanyası ve detayları...