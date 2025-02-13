Pegasus Sevgililer Günü kampanyası başlattı: 200 bin koltukla sınırlandırılan kampanya ne zaman bitiyor?
Pegasus, Sevgililer Günü'ne özel yurt dışı bilet kampanyası başlattı. 11 euro artı vergilerden satışa çıkan biletler 13-14 Şubat tarihlerinde flypgs.com ve Pegasus Mobil uygulaması üzerinden alınabilecek. Kampanya, 200 bin koltukla sınırlı olacak. İşte, Pegasus yurt dışı bilet kampanyasına dair tüm detaylar...
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Pegasus, başlattığı yurt dışı bilet kampanyasında biletleri 11 euro artı vergilerden satışa çıkardı. Sevgililer Gününe özel düzenlenen kampanyada bilet alan yolcular 1 Mart ile 30 Haziran arasında seyahat edebilecek. İşte, Pegasus Sevgililer Günü kampanyası...
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PEGASUS SEVGİLİLER GÜNÜ KAMPANYASI NE ZAMAN BİTİYOR?
Pegasus, Sevgililer Gününe özel 11 euro artı vergilerden başlayan indirimli uçak biletlerini satışa sundu. Kampanya 13-14 Şubat 2025 tarihlerinde geçerli.
Kampanya 13 Şubat 2025 saat 09.15’ten itibaren 14 Şubat 2025 saat 23.59’a kadar satışın, ödemenin ve biletlemenin tamamlanmış olması şartıyla geçerlidir.
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SEYAHAT TARİHİ NEDİR?
Kampanyadan bilet alanlar 01 Mart 2025 / 30 Haziran 2025 tarihlerinde seyahat edebilecek.
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PEGASUS SEVGİLİLER GÜNÜ KAMPANYASI HANGİ ÜLKELERDE GEÇERLİ?
Pegasus kampanyası birçok ülkeyi kapsıyor. Detaylı uçuş listesi için havayolu şirketinin web sitesini ziyaret edebilirsiniz.