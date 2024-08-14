Pegasus indirimli bilet kampanyası başlattı! Pegasus bilet kampanyası nerelerde geçerli ve ne zaman bitiyor?

Pegasus Hava Yolları, indirimli bilet kampanyası başlattı. Şirket tarafından yapılan sosyal medya paylaşımına göre, seçili yurt dışı biletler; 9 Euro ve vergi ücreti olarak satışa çıkıyor. 200 bin koltuk ile sınırlı olan kampanyada, biletlere şirketin web sitesi ve mobil uygulamasından ulaşabiliyor. Peki, Pegasus indirimli bilet kampanyası ne zaman bitiyor? İşte, detaylar...