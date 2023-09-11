Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler

        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol İtalya Paul Pogba'da doping tespit edildi! Juventus'ta doping şoku: Pogba kaç yıl ceza alabilir? - Son dakika spor haberleri - Futbol Haberleri

        Paul Pogba'da doping tespit edildi!

        Juventus'un Fransız yıldızı Paul Pogba'nın başı bu kez dopingle belaya girdi. Siyah-beyazlı kulübün bu sezonki ilk lig maçı olan Udinese karşılaşmasının ardından doping testi için numune veren Pogba'nın test sonucunun pozitif olduğu öne sürüldü!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.09.2023 - 18:59 Güncelleme: 11.09.2023 - 19:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Paul Pogba'da doping tespit edildi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Geçen sezon geri döndüğü Juventus'ta sakatlıklar nedeniyle sezonun neredeyse tamamını kaçıran Paul Pogba, bir süre daha sahalardan uzak kalabilir!

        Juventus'un Serie A'daki ilk maçı olan Udinese karşılaşmasından sonra doping testi için numune veren Fransız yıldızın test sonucunun pozitif olduğu iddia edildi.

        Sportmediaset'in haberine göre Pogba'nın sözleşmesinin bu nedenle tedbir amaçlı olarak askıya alınacağını ve karşı analiz talep etmek için üç gün süresi olacak.

        Pozitif testin doğrulanması halinde Pogba, bir savunma anlaşması tercih edilmediği takdirde ulusal anti-doping mahkemesi tarafından yargılanacak.

        REKLAM

        Doping vakalarında diskalifiye iki yıla kadar çıkabiliyor ve bu süre dört yıla kadar çıkabiliyor.

        Pogba bu sezon Bologna ve Empoli karşılaşmalarında forma giydi ve toplamda 52 dakika sahada kaldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Denizde can pazarı! 13.5 saat sürüklendiler
        Denizde can pazarı! 13.5 saat sürüklendiler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi aydınlık günler beklemekte
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi aydınlık günler beklemekte
        Feribotta ölüm sonrası Yunan bakan istifa etti
        Feribotta ölüm sonrası Yunan bakan istifa etti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        "Sahte yaş tespit raporu" davasında tutuklu kalmadı!
        "Sahte yaş tespit raporu" davasında tutuklu kalmadı!
        Kuntz: Hala burada hocayım!
        Kuntz: Hala burada hocayım!
        Polis, katili drone ile takip edip yakaladı!
        Polis, katili drone ile takip edip yakaladı!
        Naldo'nun yoğun bakımdaki oğlundan gelişme!
        Naldo'nun yoğun bakımdaki oğlundan gelişme!
        "Birinci öncelik enflasyonu tek haneye indirmek"
        "Birinci öncelik enflasyonu tek haneye indirmek"
        Otomobil ve telefonlara el konulacak
        Otomobil ve telefonlara el konulacak
        Terör örgütünün sözde askeri eğitim sorumlusu etkisiz!
        Terör örgütünün sözde askeri eğitim sorumlusu etkisiz!
        İşte İstanbul'daki barajların doluluk oranı!
        İşte İstanbul'daki barajların doluluk oranı!
        Hastanede çıkan arbedede yere yığıldı!
        Hastanede çıkan arbedede yere yığıldı!
        Otomobilde 'ithal' dönem
        Otomobilde 'ithal' dönem
        "G.Saray'da efsane olmak istiyorum"
        "G.Saray'da efsane olmak istiyorum"
        Türkiye'nin en pahalı telefonu olacak
        Türkiye'nin en pahalı telefonu olacak
        "2-3 gün içinde tahliyesi tamamlanacak! Son 400 metre!"
        "2-3 gün içinde tahliyesi tamamlanacak! Son 400 metre!"
        Karanlıkta yanlış yemek yedi, hastanelik oldu
        Karanlıkta yanlış yemek yedi, hastanelik oldu
        Varlıkları biliniyordu ama ilk kez fotoğraflandı!
        Varlıkları biliniyordu ama ilk kez fotoğraflandı!
        Habertürk Anasayfa