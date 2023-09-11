Geçen sezon geri döndüğü Juventus'ta sakatlıklar nedeniyle sezonun neredeyse tamamını kaçıran Paul Pogba, bir süre daha sahalardan uzak kalabilir!

Juventus'un Serie A'daki ilk maçı olan Udinese karşılaşmasından sonra doping testi için numune veren Fransız yıldızın test sonucunun pozitif olduğu iddia edildi.

Pozitif testin doğrulanması halinde Pogba, bir savunma anlaşması tercih edilmediği takdirde ulusal anti-doping mahkemesi tarafından yargılanacak.

Sportmediaset'in haberine göre Pogba'nın sözleşmesinin bu nedenle tedbir amaçlı olarak askıya alınacağını ve karşı analiz talep etmek için üç gün süresi olacak.

Doping vakalarında diskalifiye iki yıla kadar çıkabiliyor ve bu süre dört yıla kadar çıkabiliyor.

Pogba bu sezon Bologna ve Empoli karşılaşmalarında forma giydi ve toplamda 52 dakika sahada kaldı.