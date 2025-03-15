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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Patrick Watson, DasDas'a geliyor

        Patrick Watson, DasDas'a geliyor

        Polaris Müzik Ödülü sahibi, piyanist Patrick Watson, 14 yıl aradan sonra 20 Mart akşamı DasDas'ta müzikseverlerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.03.2025 - 00:28 Güncelleme: 15.03.2025 - 00:39
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        Patrick Watson yeniden İstanbul'a geliyor
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        Kanadalı şarkıcı, söz yazarı, film müziği bestecisi ve piyanist Patrick Watson, 14 yıl aradan sonra ilk kez İstanbul’a gelip konser vermeye hazırlanıyor. 20 Mart akşamı DasDas’ta müzikseverlerle buluşacak başarılı müzisyen İstanbul konseri öncesi hayranlarına şu sözlerle seslenerek heyecanını ve duygularını paylaştı: “Merhaba Türkiye! Uzun bir aradan sonra 20 Mart’ta DasDas İstanbul’da tekrar sahnede olacağım. Hepinizle buluşmak için sabırsızlanıyorum!”

        ‘The Great Escape’, 'Melody Noir', ‘Lighthouse’, ‘Je te laisserai des mots’ gibi unutulmaz şarkılarıyla dinlenme rekorları kıran, Polaris Müzik Ödülü sahibi ve kendine özgü tarzıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Patrick Watson'ın, DasDas’ta gerçekleşecek konserinin ön satış biletleri çıktıktan kısa süre sonra tükendi, biletlerin genel satışı ise Mobilet'te devam ediyor.

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        #dasdas
        #Patrick Watson
        #konser
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