Paşinyan'dan 'imaj' videosu
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan yeni imajını sosyal medya hesabından paylaştı. Banyodan havlu ile çıkan Ermeni lider sakallarını kestiğini takipçilerine izleterek göz kırpmayı ihmal etmedi
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, paylaştığı bir video ile sakalsız yeni imajını takipçilerinin beğenisine sundu.
Paşinyan, videoda ilginç bir sunum yaparak havluyu yüzüne götürdüğünde sakallı, geri çektiğinde ise sakalsız haliyle göründü.
Paşinyan'ın 'imaji' ikinci Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan’a karşı yenilgisi ve ülke içinde karşı karşıya kaldığı sorunlarla yara almıştı.
Sosyal medyada imaj değişikliği yapanların sıklıkla kullandığı akıma uyan Paşinyan dikkatleri üzerine çekti.