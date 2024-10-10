Pasaportunuzu hazırlayın, bu ülkeler için vizeye gerek yok! Kış tatili için mutlaka değerlendirmeniz gereken 10 yurt dışı rotası!

Kış aylarında seyahat etmek isteyenler için vizesiz gidilebilecek ülkeler, tatil planlarını kolaylaştırıyor. Türkiye’den vize istemeyen bu ülkeler, hem kısa sürede plan yapmayı mümkün kılıyor hem de farklı kültürleri keşfetme fırsatı sunuyor. Doğal güzellikler, tarihi zenginlikler ve huzurlu kış manzaraları ile bu ülkeler, soğuk havalarda unutulmaz bir tatil deneyimi yaşamak isteyenler için ideal. İşte detaylar!