Parmak çıtlatmak zararlı mı?

17 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Parmak çıtlatmak oldukça sık tekrarlanan ve hemen hemen herkesin uyguladığı bir alışkanlıktır. Parmak çıtlatmak sonucunda; eklemlerin içerisinde bulunan sıvıların içinde bulunan gazların açığa çıkmasıyla ve üzerlerinde baskı uygulanması nedeniyle gazın dışarı çıkması anında ortaya çıkan çıtlama durumudur. Sık yapıldığı zaman parmaklar tekrar çıtlamaz çünkü içerisinde bulunan gazların tekrar sıvının içine karışma süreci 20-25 dakikalık bir süreçle tamamlanmaktadır.
Parmak çıtlatma ile eklemlerin etrafında bulunan replektörlerin uyarılmasını sağlar. Bu replektörler de eklem kaslarını gevşeterek rahatlamaya etken olmaktadır. Parmak çıtlatmanın zararı olup olmadığı konusunda pek endişe duyulmaz çünkü bir rahatlama söz konusu olmaktadır. Araştırmalar sonucunda ortaya çıkan gerçek; parmak çıtlatmanın bir zararı olmadığına dairdir. Bazı durumlarda fazla çıtlatma nedeni ile kavrama güçlüğü çıtlatmayan kişilere nazaran daha azdır. Ayrıca; parmak çıtlatmak eklemlerde gevşemeye neden olduğu ancak bunun kesin olmadığı söylenmektedir.
Zararlı olduğu söylentileri olmasına karşın; uzmanlar bu konuda hem fikir olarak zararlarının olmadığı konusunda birleşmişlerdir. Titreme olması ya da kireçlenme olması öngörülen düşüncelerin tamamen yetersiz ve yersiz olduğu açıklanmıştır. Titremelerin farklı bir nörolojik rahatsızlıktan ötürü olabilme ihtimali söz konusudur.
Yani kısacası; uzun dönemde parmak çıtlatmanın kavrama güçlüğü yaratabileceğinin dışında hiç bir zararı yoktur.
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