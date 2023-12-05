Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Kültür-Sanat Müzik 'Parlayan Yıldızlar' İş Sanat sahnesinde

        'Parlayan Yıldızlar' İş Sanat sahnesinde

        İş Sanat Parlayan Yıldızlar konserlerinde 18 Aralık Pazartesi akşamı saat 20.30'da Gülce Hanişoğlu (obua) ve Ege Dikbıyık (viyolonsel) sahne alacak. 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2023 - 13:30 Güncelleme: 05.12.2023 - 13:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Parlayan Yıldızlar' İş Sanat sahnesinde
        ABONE OL
        ABONE OL

        Genç müzisyenlere sahne deneyimi kazandırmak ve kariyerlerinin başında destek olmak amacıyla düzenlenen İş Sanat Parlayan Yıldızlar konserlerinde 4 Aralık akşamı arpist Lidya İpek Keskin ve piyanist Sezgin Güngörmez sahne aldı.

        Aralık ayının ikinci Parlayan Yıldızlar konser serisi18 Aralık Pazartesi saat 20.30’da Gülce Hanişoğlu (obua) ve Ege Dikbıyık’ın (viyolonsel) konserleriyle devam edecek.

        Sezgin Güngörmez
        Sezgin Güngörmez

        2008 yılında Ankara’da dünyaya gelen Ege Dikbıyık, viyolonsel eğitimine 2018 yılında Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda başladı. Aynı yıl, İtalya’nın Parma şehrinde düzenlenen III. Akdeniz Viyolonsel Sınıfları Buluşmaları kapsamında Giovanni Sollima’nın konuk olduğu Gençlik Viyolonsel Orkestrası’nda yer aldı. 2020 yılında VII. Uluslararası Caspi Art Sanat Yarışması’nda C Kategorisi Birincilik Ödülü, I. CAKA Müzik Yarışması’nda Yaylı Çalgılar C Kategorisi İkincilik Ödülü ve I. Doğan Cangal Ulusal Viyolonsel Yarışması'nda da Jüri Özel Ödülü almaya hak kazandı.

        Eğitimine halen Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda devam eden genç sanatçının konser repertuvarında Dimitri Shostakovich ve Karl Davydov’un eserleri yer alıyor.

        Lidya İpek Keskin
        Lidya İpek Keskin

        Konserin ikinci yarısında sahnede olacak Gülce Hanişoğlu 2007 yılında İstanbul ’da dünyaya geldi. Obua eğitimine, 2017 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda başlayan genç müzisyen, ilk solo konserini 2020 yılında MSGSÜ Genç Orkestrası ile gerçekleştirdi. 2022 yılında Antalya'da düzenlenen "International Global Art Competition" ve aynı yıl gerçekleşen CAKA Müzik Yarışması'nda ikincilik ödüllerinin sahibi olan Hanişoğlu, 2022 ve 2023 yıllarında Online Music & Stars Awards yarışmasında üst üste birincilik ödülüne layık görüldü.

        Eğitimine Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda devam eden Hanişoğlu, repertuvarında Jean-Baptiste Loeillet, Charles Colin ve Charles Camille Saint-Saëns’nın eserlerini seslendirecek.

        Parlayan Yıldızlar konserleri, kariyerlerinin başındaki genç müzisyenlere destek vermenin yanı sıra müzikseverlere de geleceğin solistlerini keşfetme imkânı sunuyor.

        İş Kuleleri Salonu’ndaki ücretsiz konserler için www.biletix.com adresinden rezervasyon yapılabilir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İş Sanat
        #Parlayan Yıldızlar
        #Ege Dikbıyık
        #Gülce Hanişoğlu
        #konser
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'nde
        Üç büyük kent için 3 günlük uyarı! Geri geliyor!
        Üç büyük kent için 3 günlük uyarı! Geri geliyor!
        İlk 100'de 4 Türk firması
        İlk 100'de 4 Türk firması
        Seçil Erzan'ın baş döndüren telefon trafiği! En çok kiminle konuştu?
        Seçil Erzan'ın baş döndüren telefon trafiği! En çok kiminle konuştu?
        Tehlike kapıda: Güneydoğu'da tehdit altında
        Tehlike kapıda: Güneydoğu'da tehdit altında
        Timsah gözyaşları! Öldürüp "Sibel'imi yaşatın" diye seslendi
        Timsah gözyaşları! Öldürüp "Sibel'imi yaşatın" diye seslendi
        Bakan Yerlikaya 180 günlük bilanço açıkladı
        Bakan Yerlikaya 180 günlük bilanço açıkladı
        Altı sarnıç üstü bina... Sultanahmet'te dikkat çekiyor
        Altı sarnıç üstü bina... Sultanahmet'te dikkat çekiyor
        İstanbul'a güzel haber... Dünkü sağanakla doluluk oranı ne kadar arttı?
        İstanbul'a güzel haber... Dünkü sağanakla doluluk oranı ne kadar arttı?
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        İstenen ceza belli oldu! Öldüren yumruk!
        İstenen ceza belli oldu! Öldüren yumruk!
        İran-Ağrı kara yolunda sis faciası!
        İran-Ağrı kara yolunda sis faciası!
        Görünmezlik mümkün mü? Çinli bilim insanlarından buluş!
        Görünmezlik mümkün mü? Çinli bilim insanlarından buluş!
        Gişeleri diriltti
        Gişeleri diriltti
        Yol verme kavgasında taksiciye silah çekti!
        Yol verme kavgasında taksiciye silah çekti!
        Efsane buluşma!
        Efsane buluşma!
        "Sihirli değnek"
        "Sihirli değnek"
        Otomotivdeki tarihi rekorun 5 sebebi!
        Otomotivdeki tarihi rekorun 5 sebebi!
        New York Times Gazze'den uydu görüntülerini paylaştı
        New York Times Gazze'den uydu görüntülerini paylaştı
        "İstanbul'da fiili olarak asgari ücretli yok"
        "İstanbul'da fiili olarak asgari ücretli yok"
        Habertürk Anasayfa