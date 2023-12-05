'Parlayan Yıldızlar' İş Sanat sahnesinde

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Genç müzisyenlere sahne deneyimi kazandırmak ve kariyerlerinin başında destek olmak amacıyla düzenlenen İş Sanat Parlayan Yıldızlar konserlerinde 4 Aralık akşamı arpist Lidya İpek Keskin ve piyanist Sezgin Güngörmez sahne aldı.

Aralık ayının ikinci Parlayan Yıldızlar konser serisi18 Aralık Pazartesi saat 20.30’da Gülce Hanişoğlu (obua) ve Ege Dikbıyık’ın (viyolonsel) konserleriyle devam edecek.

Sezgin Güngörmez

2008 yılında Ankara’da dünyaya gelen Ege Dikbıyık, viyolonsel eğitimine 2018 yılında Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda başladı. Aynı yıl, İtalya’nın Parma şehrinde düzenlenen III. Akdeniz Viyolonsel Sınıfları Buluşmaları kapsamında Giovanni Sollima’nın konuk olduğu Gençlik Viyolonsel Orkestrası’nda yer aldı. 2020 yılında VII. Uluslararası Caspi Art Sanat Yarışması’nda C Kategorisi Birincilik Ödülü, I. CAKA Müzik Yarışması’nda Yaylı Çalgılar C Kategorisi İkincilik Ödülü ve I. Doğan Cangal Ulusal Viyolonsel Yarışması'nda da Jüri Özel Ödülü almaya hak kazandı.

Eğitimine halen Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda devam eden genç sanatçının konser repertuvarında Dimitri Shostakovich ve Karl Davydov’un eserleri yer alıyor.

Lidya İpek Keskin

Konserin ikinci yarısında sahnede olacak Gülce Hanişoğlu 2007 yılında İstanbul ’da dünyaya geldi. Obua eğitimine, 2017 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda başlayan genç müzisyen, ilk solo konserini 2020 yılında MSGSÜ Genç Orkestrası ile gerçekleştirdi. 2022 yılında Antalya'da düzenlenen "International Global Art Competition" ve aynı yıl gerçekleşen CAKA Müzik Yarışması'nda ikincilik ödüllerinin sahibi olan Hanişoğlu, 2022 ve 2023 yıllarında Online Music & Stars Awards yarışmasında üst üste birincilik ödülüne layık görüldü.

Eğitimine Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda devam eden Hanişoğlu, repertuvarında Jean-Baptiste Loeillet, Charles Colin ve Charles Camille Saint-Saëns’nın eserlerini seslendirecek.

Parlayan Yıldızlar konserleri, kariyerlerinin başındaki genç müzisyenlere destek vermenin yanı sıra müzikseverlere de geleceğin solistlerini keşfetme imkânı sunuyor.

İş Kuleleri Salonu’ndaki ücretsiz konserler için www.biletix.com adresinden rezervasyon yapılabilir.