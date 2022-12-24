Paris'teki saldırıda yeni detaylar

Basında çıkan haberlere göre, polis saldırganı silahıyla yakaladı. Şüphelinin adının Fransız Demiryolları Ulusal Şirketi'nden bir çalışan kimlik kartına sahip olan William M. olduğu da eklendi.

Fransanın başkenti Paris'te, 69 yaşında bir Fransız vatandaşının etrafa silahla ateş açması sonucu en az 3 kişinin hayatını kaybettiği, biri ağır 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Macron, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Fransa Kürtleri Paris'in ortasında hain bir saldırının hedefi oldu. Kalbimiz kurbanlar ile aileleri ve yakınları için yaşam mücadelesi verenlerle." ifadesini kullanarak saldırgana müdahale eden Fransız polisini tebrik etti.

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne da saldırıda yaşamını yitirenler için taziyelerini ileterek saldırganı yakalayan polisleri de tebrik etti. Borne, olaya yönelik soruşturma açıldığını teyit etti.

İçişleri Bakanlığı görevi yürüttüğünden bu yana 9 tane aşırı sağcı motifli olay gerçekleştirildiğini ve 11 aşırı sağcılara ait derneğin kapatıldığını belirten Darmanin, saldırganın bunlardan hiçbiriyle bağlantısına ilişkin bir delil bulunmadığını aktardı.

Olay yerine gelen İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ilk açıklmasında "Saldırgan bilinçli olarak yabancıları hedef alsa da Kürtlerin özellikle hedef alındığı söylenemez." dedi.

Olayda polis araçları da saldırıya uğradı. Bazı polisler atılan maddeler nedeniyle yaralandı.

Öte yandan, Darmanin'in konuşmasının ardından, Paris'teki Strasbourg Saint Denis'deki Ahmet Kaya Kültür Merkezi olarak bilinen binanın önündeki saldırının Kürtlere yönelik yapıldığını söyleyen, terör örgütü PKK yanlısı bir grup, alandaki polislere saldırdı ve caddedeki araç ve dükkanlara zarar verdi.

Daha önce olay yerini ziyaret eden Paris savcısı Laure Beccuau, zanlının geçmişte biri Paris'te çadırlarda kalan insanlara yönelik olmak üzere iki saldırı düzenlediğini söyledi. Yakın zamanda da hapisten çıktığını ve serbest bırakıldığını açıkladı.

Darmanin, zanlının 'açıkça' tek başına hareket ettiğini söyledi ve "Hastanede tedavi gördükten sonra yakında ifade verecek" diye ekledi.

DAHA ÖNCE DE KILIÇLA GÖÇMEN MERKEZİNE SALDIRMIŞ

Görsel: Associated Press

Haberlerde, saldırganın daha önce de 2016 ve 2021'de 2 kez cinayete teşebbüs ettiğinin polis kayıtlarına geçtiği, Aralık 2021'de elinde kılıçla Paris'te bir göçmen merkezine saldırdığı ve 2 kişiyi yaraladığı bilgisine yer verildi.

Saldırganın bu nedenle hapse atıldığı ve bu aralık ayında hapisten çıktığı anımsatıldı.

Göçmen yardım derneği Utopia 56 yetkililerinden Yann Manzi, göçmenlere yapılan saldırıda şüphelinin, bazılarını kılıçla yaraladığını söyledi.

Fransa'da faaliyet gösteren bir göçmen yardım kuruluşunun üyelerinden Rabia, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, saldırganın, 8 Aralık 2021'de Paris'in 12. Bölgesinde Bercy Parkı'nda Sudan asıllı kişilerin kaldığı göçmen kampında ırkçı saldırı düzenlediğini söyledi. Rabia, saldırganın düzensiz göçmen erkeklerin kaldığı çadırları kılıçla dağıttığını, olayda 2 kişinin yaralandığını belirtti.