Paris Hilton, politikaya yöneliyor

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Paris Hilton, kendi deneyimlerinden sonra gençlik tedavi merkezlerinde reform yapılmasının büyük bir savunucusu haline geldi. Hilton, sorunlu gençlere bakım sağlayan tesislerde şeffaflığı ve hesap verebilirliği artıran bir yasa tasarısını desteklemek için Kaliforniya milletvekilleriyle bir basın toplantısına katıldı.

Hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat Senatörler tarafından hazırlanan tasarı, tesislerin reşit olmayanlara yönelik herhangi bir kısıtlama veya tecrit uygulamasını hem ebeveynlere hem de devlete bildirmelerini gerektirecek ve bilgiler kamuya açıklanacak. REKLAM

Paris Hilton, Utah'taki bir tesiste yaşadığı fiziksel ve zihinsel istismara ilişkin kendi öyküsünü paylaşarak değişim ihtiyacını vurguladı. Utah ve diğer eyaletlerde benzer reformların hayata geçirilmesine yardımcı olarak bu alanda güçlü bir ses haline geldi. Hilton, Kaliforniya'daki bu yasa tasarısının, bu tür tesislerdeki olası suiistimallere karşı farkındalık ve hesap verebilirlik getirecek bir "oyun değiştirici" olduğunu savunuyor. Fotoğraflar: Shutterstock, Backgrid USA