Paris Basketbol - Fenerbahçe Beko maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. İki takım arasında bu sezon oynanan dört karşılaşmayı da Fenerbahçe Beko kazandı. Üç maç kazanan takımın Final Four vizesi alacağı seride sarı lacivertlilerin 2-0 üstünlüğü bulunuyor. Peki, "Paris Basketbol - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? THY EuroLeague Paris Basketbol - Fenerbahçe Beko hangi kanalda?" İşte detaylar...