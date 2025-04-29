Final Four için parkede! Paris Basketbol - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague Playoff serisi üçüncü maçında Paris Basketbol ile karşı karşıya geliyor. Sarı lacivertlilerin 2-0 üstünlüğü bulunduğu seride, Paris Basketbol karşısında galip gelmesi durumunda adını Final Four'a yazdıracak. Adidas Arena'da oynanacak kritik mücadele öncesinde, "Paris Basketbol - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" soruları gündemi meşgul etmeye başladı. İşte Paris Basketbol - Fenerbahçe Beko mücadelesi maç saati...
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Paris Basketbol - Fenerbahçe Beko maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. İki takım arasında bu sezon oynanan dört karşılaşmayı da Fenerbahçe Beko kazandı. Üç maç kazanan takımın Final Four vizesi alacağı seride sarı lacivertlilerin 2-0 üstünlüğü bulunuyor. Peki, "Paris Basketbol - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? THY EuroLeague Paris Basketbol - Fenerbahçe Beko hangi kanalda?" İşte detaylar...
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PARİS BASKETBOL-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
THY Avrupa Ligi play-off üçüncü karşılaşması Paris Basketbol - Fenerbahçe Beko maçı 29 Nisan Salı günü saat 21.30'da oynanacak.
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PARİS BASKETBOL-FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?
Adidas Arena oynanacak müsabaka, Mücadele S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.
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FENERBAHÇE SERİDE 2-0 ÖNDE
Seride 2-0 önde bulunan Fenerbahçe Beko, kazanması durumunda adını Dörtlü Final'e yazdıracak. Fransız ekibinin müsabakadan üstün ayrılması halinde ise seri uzayacak.
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İKİ TAKIM ARASINDA OYNAN MAÇLAR
22 Nisan 2025 – Playoff Serisi 1. Maçı – Fenerbahçe Beko 83-78 Paris Basketbol
24 Nisan 2025 – Playoff Serisi 2. Maçı – Fenerbahçe Beko 89-72 Paris Basketbol
Fenerbahçe Beko, bu maçı kazanması halinde üst üste ikinci, toplamda ise yedinci kez Final Four’a yükselecek.