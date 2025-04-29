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        Haberler Bilgi Spor Paris Basketbol - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? Paris Basketbol - Fenerbahçe Beko basket maçı hangi kanalda?

        Final Four için parkede! Paris Basketbol - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta, hangi kanalda?

        Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague Playoff serisi üçüncü maçında Paris Basketbol ile karşı karşıya geliyor. Sarı lacivertlilerin 2-0 üstünlüğü bulunduğu seride, Paris Basketbol karşısında galip gelmesi durumunda adını Final Four'a yazdıracak. Adidas Arena'da oynanacak kritik mücadele öncesinde, "Paris Basketbol - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" soruları gündemi meşgul etmeye başladı. İşte Paris Basketbol - Fenerbahçe Beko mücadelesi maç saati...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.04.2025 - 19:08 Güncelleme: 29.04.2025 - 19:08
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        • 1

          Paris Basketbol - Fenerbahçe Beko maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. İki takım arasında bu sezon oynanan dört karşılaşmayı da Fenerbahçe Beko kazandı. Üç maç kazanan takımın Final Four vizesi alacağı seride sarı lacivertlilerin 2-0 üstünlüğü bulunuyor. Peki, "Paris Basketbol - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? THY EuroLeague Paris Basketbol - Fenerbahçe Beko hangi kanalda?" İşte detaylar...

        • 2

          PARİS BASKETBOL-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          THY Avrupa Ligi play-off üçüncü karşılaşması Paris Basketbol - Fenerbahçe Beko maçı 29 Nisan Salı günü saat 21.30'da oynanacak.

        • 3

          PARİS BASKETBOL-FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

          Adidas Arena oynanacak müsabaka, Mücadele S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

        • 4

          FENERBAHÇE SERİDE 2-0 ÖNDE

          Seride 2-0 önde bulunan Fenerbahçe Beko, kazanması durumunda adını Dörtlü Final'e yazdıracak. Fransız ekibinin müsabakadan üstün ayrılması halinde ise seri uzayacak.

        • 5

          İKİ TAKIM ARASINDA OYNAN MAÇLAR

          22 Nisan 2025 – Playoff Serisi 1. Maçı – Fenerbahçe Beko 83-78 Paris Basketbol

          24 Nisan 2025 – Playoff Serisi 2. Maçı – Fenerbahçe Beko 89-72 Paris Basketbol

          Fenerbahçe Beko, bu maçı kazanması halinde üst üste ikinci, toplamda ise yedinci kez Final Four’a yükselecek.

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