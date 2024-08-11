Paris 2024'te halterde finaller yapıldı

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South Paris Arena'daki erkekler 102 kilo mücadelelerinde Çinli sporcu Huanhua Liu, koparmada 186 kilo, silkmede de 220 kilo kaldırırken toplamda 406 kiloyla altın madalyanın sahibi oldu.

Özbekistanlı Akbar Djuraev, koparmada 185, silkmede 219 kiloyla toplamda 404 kilo kaldırarak gümüş madalya kazandı.

Oyunlara bireysel sporcu olarak katılan Belaruslu Yauheni Tsikhantsou, koparmada 183, silkmede de 219 kilo kaldırıp toplamda 402 kiloya ulaşarak bronz madalya elde etti.

+102'DE MADALYA TALAKHADZE'NİN

+102 kilo mücadelelerinde Gürcistanlı sporcu Lasha Talakhadze, koparmada 215 kilo, silkmede de 255 kilo kaldırırken toplamda 470 kiloyla altın madalyanın sahibi oldu.

Ermeni Varazdat Lalayan, koparmada 215, silkmede 252 kiloyla toplamda 467 kilo kaldırarak gümüş madalya kazandı. REKLAM Bahreynli Gor Minasyan ise koparmada 216, silkmede de 245 kilo kaldırarak toplamda 461 kiloya ulaştı ve bronz madalya elde etti. OLİMPİYAT REKORU GELDİ Norveçli Solfrid Eila Amena Koanda, koparmada 121 kilo kaldırırken, silkmede 154 kiloyla olimpiyat rekoru kırdı. Norveçli sporcu toplamda 275 kiloyla yeni bir olimpiyat rekoruna daha imza atarak altın madalya kazandı. Mısırlı Ahmed Sara, toplamda 268 kiloyla gümüş, Ekvadorlu Neisi Patricia Dajomes Barrera ise 267 kiloyla bronz madalyanın sahibi oldu.