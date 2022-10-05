"Paraya Hayır!" sahneye taşınıyor

Flavia Coste’nin yazdığı, Tolga Yeter’in yönettiği 'Paraya Hayır!' (Non L’Argent!) adlı oyunda; Romina Özipekçi, Giray Ayla, Nejat Uygur ve Tara Tokel yer alıyor.

Lotodan çıkan büyük ikramiye sonrası; aile içindeki çekişmeler, planlar ve davranışlar, günümüz şartlarını yakından ilgilendiren bir içerikle komedi olarak sahneye taşınıyor.

Güldürürken düşündüren 'Paraya Hayır”' 22 Ekim'de, saat 20.30’da Fişekhane Ana Sahne’de ilk kez İstanbul seyircisiyle buluşacak.