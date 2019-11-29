Paramotor nedir?

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında geçen teröristlere ait paramotor bulunmasının ardından paramotorun ne olduğu oldukça merak edildi.

PARAMOTOR NEDİR?

Motorlu hafif hava aracı olan paramotor, motorlu hafif hava araçları arasında en güvenilir ve en basitidir. Paramotor motorlu yamaç paraşütü veya Powered Paragliding (PPG) olarakta bilinir. Paraşüt ve motor kelimelerinin birleştirilmesi ile ismi ortaya çıkmıştır. Büyük bir pervane, sırtta taşınan bir motor ve yamaç paraşütü ile uçan bir hava aracıdır. Uçuş sırasında yerden yüksekliği tamamen pilota bağlı olarak en fazla 5 kilometre yüksekliğe kadar çıkabilir. En zorlu yanı rüzgarlı havalarda kontrol edilmesidir. Motorunun durması halinde yere güvenle iniş yapabilen en güvenli motorlu hafif hava aracıdır. Hobi amaçlı veya haber için fotoğraf ve video çekimi yapmak amacı ile sıkça kullanılır.

PARAMOTOR TARİHÇESİ:

Dünyanın ilk paramotoru 1980 yılında İngiliz helikopter pilotu Mike Byrne tarafından Essex’te kullanıldı. 1986 yılında Fransa'da popüler olmasının ardından hobi aracı olarak Avrupa'da hızla yayıldı. 13 Haziran 2006 tarihinde Csaba Lemak adlı firma, ilk elektrik motorlu paramotoru üretti.