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        Haberler Dünya Papa Franciscus'tan bir ilk: G7 zirvesine katılacak

        Papa Franciscus'tan bir ilk: G7 zirvesine katılacak

        İlk kez bir Papa'nın, G7 Liderler Zirvesi'ne katılacağı açıklandı. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, haziranda düzenlenecek etkinlikte yapay zeka oturumuna Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un da katılacağını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 20:23 Güncelleme: 26.04.2024 - 20:25
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        İlk kez bir Papa, G7 zirvesine katılıyor
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        İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, haziran ayında yapılacak G7 Liderler Zirvesi'nde yapay zekaya geniş yer ayıracaklarını ve bu konuyla ilgili oturuma Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un da katılacağını bildirdi.

        Meloni, G7 Dönem Başkanı olarak 13-15 Haziran'da Borgo Egnazia'da ev sahipliği yapacağı G7 Liderler Zirvesi'nde ele alınacak konulara dair video mesaj yayınladı.

        Başbakan Meloni, yapay zekanın avantajlar barındırdığı kadar riskler de içerdiğini ve birçok kişinin yapay zekanın ortaya çıkışını "çağın en büyük antropolojik sorunu" olarak nitelediğini belirterek, G7 Dönem Başkanı olarak Vatikan'ın başlattığı Roma Yapay Zeka Etiği Çağrısı'na, G7 Liderler Zirvesi'nde dikkati çekmek istediklerini söyledi.

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        Meloni, bu vesileyle Papa Franciscus'un G7 Liderler Zirvesi'nde yapay zekayla ilgili oturuma katılacağını açıklayarak, "İtalya'nın davetini kabul ettiği için Papa'ya teşekkür ediyorum. Kendisinin varlığının, yapay zekaya yönelik düzenleyici, etik ve kültürel çerçevenin tanımlanmasına belirleyici bir katkı sağlayacağına inanıyorum." dedi.

        İlk kez bir Papa'nın, G7 Liderler Zirvesi'ne katılacağını kaydeden Meloni, Papa Franciscus'un G7 üyesi olmayan davetli diğer ülkelerin de hazır bulunacağı sosyal yardımları ele alan oturumda da yer alacağını ifade etti.

        "G7, UKRAYNA'YA DESTEĞİNİ TEYİT EDECEK"

        Orta Doğu'daki durumun da gündeme geleceğini belirten Meloni, "Orta Doğu'daki çatışmayı ele alacağız. Bölgede gerilimin artmasını önlemek ve barışı, istikrarı ve güvenliği yeniden tesis etmek için çalışacağız." diye konuştu.

        Meloni, "G7, Ukrayna'ya desteğini teyit edecek ve adil ve kalıcı bir barış için çalışmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

        Başbakan Meloni, G7 ülkelerinin liderleri olarak iklim ve enerjiden gıda güvenliğine kadar karşı karşıya kalınan diğer büyük sınamaları da değerlendireceklerini belirterek, şunları kaydetti:

        "Birlikte, özellikle Afrika kıtası başta olmak üzere gelişmekte olan ekonomilerle eşit ve karşılıklı faydaya dayalı yeni bir ilişki kurmanın temellerini atacağız. İnsan kaçakçılarıyla mücadele etmek ve göç etmek zorunda kalmamanın güvence altına alınmasının temellerini atmak amacıyla aynı şekilde göç sorununa da odaklanacağız."

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Papa Franciscus
        #G7
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