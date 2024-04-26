Papa Franciscus'tan bir ilk: G7 zirvesine katılacak

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, haziran ayında yapılacak G7 Liderler Zirvesi'nde yapay zekaya geniş yer ayıracaklarını ve bu konuyla ilgili oturuma Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un da katılacağını bildirdi.

Meloni, G7 Dönem Başkanı olarak 13-15 Haziran'da Borgo Egnazia'da ev sahipliği yapacağı G7 Liderler Zirvesi'nde ele alınacak konulara dair video mesaj yayınladı.

Başbakan Meloni, yapay zekanın avantajlar barındırdığı kadar riskler de içerdiğini ve birçok kişinin yapay zekanın ortaya çıkışını "çağın en büyük antropolojik sorunu" olarak nitelediğini belirterek, G7 Dönem Başkanı olarak Vatikan'ın başlattığı Roma Yapay Zeka Etiği Çağrısı'na, G7 Liderler Zirvesi'nde dikkati çekmek istediklerini söyledi.

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Meloni, bu vesileyle Papa Franciscus'un G7 Liderler Zirvesi'nde yapay zekayla ilgili oturuma katılacağını açıklayarak, "İtalya'nın davetini kabul ettiği için Papa'ya teşekkür ediyorum. Kendisinin varlığının, yapay zekaya yönelik düzenleyici, etik ve kültürel çerçevenin tanımlanmasına belirleyici bir katkı sağlayacağına inanıyorum." dedi.

İlk kez bir Papa'nın, G7 Liderler Zirvesi'ne katılacağını kaydeden Meloni, Papa Franciscus'un G7 üyesi olmayan davetli diğer ülkelerin de hazır bulunacağı sosyal yardımları ele alan oturumda da yer alacağını ifade etti.