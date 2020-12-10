Efsanevi İtalyan forvet futbolcu Paolo Rossi'nin hayatını kaybetmesi üzerine Paolo Rossi'nin hayatı merak ediliyor. Peki Paolo Rossi kimdir? Paolo Rossi kaç yaşındaydı, neden öldü? İşte Paolo Rossi hakkında...
PAOLO ROSSİ KİMDİR?
Paolo Rossi 23 Eylül 1956 tarihinde İtalya'nın Prato şehrinde dünyaya gelmiştir. Forvet mevkiinde görev yapan eski futbolcu, 1982 FIFA Dünya Kupası'nda İtalya'yı şampiyonluğa götüren isimlerden biri olmuştur. Şampiyonadaki 6 golle gol kralı olmuş; Golden Boot (Altın Ayak) ve Golden Ball (Altın Top) ödüllerini almıştır. Rossi şu anda bu üç unvanı tek bir şampiyonada kazanan ve elinde bulunduran tek oyuncudur.
1977 - 1986 yılları arasında İtalya millî futbol takımı formasını 48 kez giymiş ve bu maçlarda toplam 20 gol atmıştır. Futbol kariyeri boyunca İtalyan Serie A liginin en üst düzey takımlarında forma giymiştir. En başarılı dönemini Juventus ve Vicenza takımlarında geçişmiştir.
2004 yılında FIFA'nın desteğiyle Pele tarafından seçilen tüm zamanların en başarılı 125 futbolcusu (FIFA 100) listesinde yer almıştır.
Rossi 9 Aralık 2020'de 64 yaşında vefat etti. Efsane futbolcunun hayatını kaybettiğini son yıllarda yorumculuk yaptığı RAI kanalı, “Çok üzücü haber: Paolo bizi bıraktı. Unutulmaz Pablito hepimizi 82’nin yazında futbola aşık etmişti. Aynı zamanda RAI’de iyi bir iş arkadaşıydı. Huzur içinde yat Paolo” ifadeleriyle duyurdu. Rossi’nin eşi de Instagram’dan eski futbolcunun fotoğrafını paylaşıp “sonsuza kadar” yazdı. Rossi’nin ölüm nedeni ise henüz açıklanmadı.
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