Panathinaikos'tan skandal karar: Samet Akaydin'a 19 Mayıs paylaşımı nedeniyle kadro dışı cezası!

Fenerbahçe'nin Yunanistan Ligi takımlarından Panathinaikos'a kiraladığı Samet Akaydin, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk paylaşımı nedeniyle kadro dışı bırakıldı.

Sports Digitale'in haberine göre Panathinaikos Kulübü, Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafıyla 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımı yapan Samet Akaydin'dan paylaşımını kaldırmasını istedi.

30 yaşındaki milli futbolcu paylaşımı kaldırmayan Samet Akaydın, Panathinaikos tarafından kadro dışı bırakıldı.

Bu gelişmenin ardından durumunu Fenerbahçe Kulübü'ne bildiren Samet Akaydın, Türkiye'ye dönme kararı aldı.

Birkaç ay önce Panathinaikos'un başına geçen Türk teknik direktör Fatih Terim de geçen günlerde yaptığı açıklama ile kulüp ile yollarını ayırma kararı aldıklarını duyurmuştu.