Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Galatasaray
        GS
        99
        Fenerbahçe
        FB
        96
        Trabzonspor
        TS
        64
        Rams Başakşehir
        İBFK
        58
        Beşiktaş
        BJK
        56
        Kasımpaşa
        KSM
        53
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        51
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        51
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        50
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        48
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        44
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        43
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        42
        Gaziantep FK
        GFK
        41
        Tümosan Konyaspor
        KON
        41
        MKE Ankaragücü
        MKE
        40
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        38
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        37
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        37
        İstanbulspor
        İST
        16
        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Panathinaikos'tan skandal karar: Samet Akaydin'a 19 Mayıs paylaşımı nedeniyle kadro dışı cezası! - Futbol Haberleri

        Panathinaikos'tan skandal karar: Samet Akaydin'a 19 Mayıs paylaşımı nedeniyle kadro dışı cezası!

        Kariyerine Yunanistan ekiplerinden Panathinaikos'ta devam eden Samet Akaydin kadro dışı kaldı1 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle paylaşım yapan Samet Akaydin'ın bu paylaşım nedeniyle kadro dışı kaldığı öne sürüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.05.2024 - 15:06 Güncelleme: 20.05.2024 - 15:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Panathinaikos'tan skandal karar!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fenerbahçe'nin Yunanistan Ligi takımlarından Panathinaikos'a kiraladığı Samet Akaydin, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk paylaşımı nedeniyle kadro dışı bırakıldı.

        Sports Digitale'in haberine göre Panathinaikos Kulübü, Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafıyla 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımı yapan Samet Akaydin'dan paylaşımını kaldırmasını istedi.

        30 yaşındaki milli futbolcu paylaşımı kaldırmayan Samet Akaydın, Panathinaikos tarafından kadro dışı bırakıldı.

        Bu gelişmenin ardından durumunu Fenerbahçe Kulübü'ne bildiren Samet Akaydın, Türkiye'ye dönme kararı aldı.

        Birkaç ay önce Panathinaikos'un başına geçen Türk teknik direktör Fatih Terim de geçen günlerde yaptığı açıklama ile kulüp ile yollarını ayırma kararı aldıklarını duyurmuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı
        İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı
        Reisi'nin helikopter kazası hakkında neler biliniyor?
        Reisi'nin helikopter kazası hakkında neler biliniyor?
        İran Cumhurbaşkanı’nın helikopteri nasıl düştü? 
        İran Cumhurbaşkanı’nın helikopteri nasıl düştü? 
        İran Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti
        İran Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti
        Akıncı, Van Gölü üzerinde Türk Bayrağı çizdi
        Akıncı, Van Gölü üzerinde Türk Bayrağı çizdi
        Helikopter kazasında ölen Reisi kimdir?
        Helikopter kazasında ölen Reisi kimdir?
        İran’ı ne bekliyor?
        İran’ı ne bekliyor?
        Korhan Berzeg'in babasının mezarı taşındı
        Korhan Berzeg'in babasının mezarı taşındı
        Jean Onana'ya silahlı saldırı!
        Jean Onana'ya silahlı saldırı!
        Korkunç! İddianame açıklandı
        Korkunç! İddianame açıklandı
        Haydarpaşa'da tarihe yolculuk
        Haydarpaşa'da tarihe yolculuk
        'Boşanma' açıklaması
        'Boşanma' açıklaması
        "Orada onlar değil ben olmalıydım"
        "Orada onlar değil ben olmalıydım"
        Kırmızı kart kararı doğru mu?
        Kırmızı kart kararı doğru mu?
        "Fenerbahçe'nin onur skoru"
        "Fenerbahçe'nin onur skoru"
        "Fon akışında öngördüğümüzden büyük bir artış var"
        "Fon akışında öngördüğümüzden büyük bir artış var"
        Yüzünün yeni hali tartışmalara yol açtı!
        Yüzünün yeni hali tartışmalara yol açtı!
        Olaylar böyle başladı!
        Olaylar böyle başladı!
        76 yaşında 30 yaşında gösteren kainat güzeli!
        76 yaşında 30 yaşında gösteren kainat güzeli!
        Costner ile buluştu
        Costner ile buluştu
        Habertürk Anasayfa