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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Panathinaikos-Olympiakos: 1-1 (MAÇ SONUCU) | Fatih Terim ilk derbisinde berabere! - Futbol Haberleri

        Panathinaikos-Olympiakos: 1-1 (MAÇ SONUCU) | Fatih Terim ilk derbisinde berabere!

        Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Panathinaikos, Yunanistan Kupası son 16 turu ilk maçında, evinde ezeli rakibi Olympiakos'la 1-1 berabere kaldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2024 - 00:37 Güncelleme: 11.01.2024 - 00:37
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        Fatih Terim ilk derbisinde berabere!
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        Fatih Terim, Yunanistan'da ilk derbisine çıktı. Terim'li Panathinaikos, Yunanistan Kupası son 16 turu ilk maçında sahasında Olympiakos ile 1-1 berabere kaldı.

        Panathinaikos'un golünü 65. dakikada Fotis Ioannidis, Olympiakos'un golünü 45. dakikada Sotiris Alexandropoulos kaydetti.

        Fatih Terim böylece, Panathinaikos'un başında çıktığı 3 resmi maçta henüz yenilgi yaşamadı.

        Panathinaikos ile Olympiakos arasındaki rövanş karşılaşması 17 Ocak Çarşamba günü Olympiakos'un sahasında oynanacak.

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