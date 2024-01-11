Panathinaikos-Olympiakos: 1-1 (MAÇ SONUCU) | Fatih Terim ilk derbisinde berabere!
Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Panathinaikos, Yunanistan Kupası son 16 turu ilk maçında, evinde ezeli rakibi Olympiakos'la 1-1 berabere kaldı.
Fatih Terim, Yunanistan'da ilk derbisine çıktı. Terim'li Panathinaikos, Yunanistan Kupası son 16 turu ilk maçında sahasında Olympiakos ile 1-1 berabere kaldı.
Panathinaikos'un golünü 65. dakikada Fotis Ioannidis, Olympiakos'un golünü 45. dakikada Sotiris Alexandropoulos kaydetti.
Fatih Terim böylece, Panathinaikos'un başında çıktığı 3 resmi maçta henüz yenilgi yaşamadı.
Panathinaikos ile Olympiakos arasındaki rövanş karşılaşması 17 Ocak Çarşamba günü Olympiakos'un sahasında oynanacak.