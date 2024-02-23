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        Haberler Gündem Güncel Pamuk şeker yiyen çocuklar zehirlendi

        Pamuk şeker yiyen çocuklar zehirlendi

        Amasya'da pamuk şeker yiyen 11 çocuk zehirlenerek hastanelik oldu. Konuya ilişkin gerekli incelemelerin yapıldığını duyurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 18:53 Güncelleme: 23.02.2024 - 18:53
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        Pamuk şeker yiyen çocuklar zehirlendi
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        Amasya'da, bir marketin açılışında aldıkları pamuk şekeri yedikten sonra rahatsızlanan 11 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

        Öğle yemeğinde okul çevresindeki market açılışında pamuk şeker yiyen 11 öğrenci, bir süre sonra rahatsızlandı.

        Okul yönetimi, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. 11 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan öğrencilerin durumunun iyi olduğu bildirildi. Konuyla ilgili İnceleme başlatıldı.

        Fotoğraf: İHA

        Öğrencileri hastanede ziyaret eden Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen, "Öğle arası yakın çevrede ikram edilen bir pamuk şekerin neden olduğu düşünülüyor. Çocuklar pamuk şekeri yediklerini ifade ediyor. Durumları şu anda iyi. Gerekli incelemeler yapılıyor" dedi.

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        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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