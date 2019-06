Palu ailesinden son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Meryem Tahnal ve kızı Melike'nin kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Palu ailesinin 6 üyesinin yargılanmasına devam edildi. İkinci duruşmada savunma yapan Hava Palu, "Bütün eylemleri Tuncer yaptı. Bizi cinlerle korkutarak, aklımızı aldı. Mağduruz" dedi.

HAVVA PALU: TUNCER, MERYEM'İN CİN OLDUĞUNU SÖYLEDİ!

Kocaeli'de 2008 yılında kaybolan Meryem Tahnal ve kızı Melike Tahnal'ın kaybolması sonrasında cinayet iddiasıyla tutuklanan 6 kişilik 'Palu ailesinin yargılandığı davadan sanıklar dinlendi. Söz alan anne Havva Palu, Tuncer'in Meryem'i dövdüğü sırada "Bu Meryem değil, Meryem siluetine girmiş cin, bundan kurtulunca Meryem gelecek" dediğini iddia ederek Tuncer'den şikayetçi oldu.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2008 yılında Meryem Tahnal ve küçük kızı Melike Tahnal'ın kaybolması ile ilgili takipsizlik kararıyla kapatılan dosyanın tekrar açılmasıyla tutuklanan 6 kişilik Palu ailesinin yargılanmasına Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.

Davada tutuklu olan Tuncer Ustael, Emine Ustael, Havva Palu, Fatih Palu, İsa Palu ve Ayşe Palu geniş güvenlik önlemleri arasında Kocaeli Adliyesine getirildi. Duruşmaya sanıkların yanı sıra, sanık avukatları ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri katıldı. Duruşmada Adli Tıp Kurumu'ndan Palu ailesinin akıl sağlığının yerinde olduğuna dair raporun geldiği açıklandı.

BİRLİKTE ALKOL ALDIĞI ŞAHSA "MERYEM BANA TECAVÜZ ETTİ" DİYE ANLATTI

Duruşmada ilk olarak Palu ailesinin Körfez sahilinde araç içinde yaşadıkları yıllarda Meryem'in ağaca bağlı olarak gördüğünü iddia eden Mehmet K.'nın dinlenmesi ile başladı. Palu ailesinin kiracısı olan kardeşiyle piknik yapmak için sahile gittikleri esnada ağaca bağlı bir kadın gördüklerini söyleyen Mehmet K., "Ben daha önceden bu aileyi tanımıyordum. Ailenin kiracısı olan kardeşim vasıtası ile tanıdım. Bir gün kardeşimle sahilde piknik yapmaya gittiğimiz sırada Palu ailesinin kaldığı araca 3 metre mesafede bir ağaca bağlı halde kadının olduğunu fark ettik. Daha sonra kardeşim arabanın yanında olan Tuncer'in yanına gidip geldi. Bana aile meselesi olduğunu söyledi oradan. Daha sonra aracın içindeki aile ağaçtaki kadını da alarak ordan ayrıldı. Biz de uzaklaştık. Başka bir gün Tuncer'le birlikte alkol alırken Tuncer bana 'Meryem ve kaynanam bana iğne yapıp tecavüz etti' dedi. Bunu deyince bir daha kendisiyle görüşmedim" dedi.

"BU MERYEM SİLUETİNDE CİN DEYİP HER ŞEYİ KENDİSİ YAPTI"

Tanık ifadesinin ardından söz alan sanık Tuncer Ustael ise suçlamaları reddetti. Tuncer'in savunması sonrasında söz alan anne Havva Palu ise her şeyi Tuncer'in yaptığını söyleyerek kendisinden şikayetçi olduğunu söyledi. Havva Palu, "Tuncer bizi cinlerle korkuttu. Aklımızı her şeyimizi uçurdu. Meryem'e yaptıklarını 'Bu Meryem değil, Meryem siluetine bürünmüş cin. Bundan kurtulunca Meryem gelecek' deyip yapıyordu. Biz de inandık. Her şeyi kendisi yaptı. Bizi kandırdı. Kendisinden şikayetçiyim" diye konuşarak tahliye edilmesini talep etti.

PALU AİLESİNİN DAVASI ERTELENDİ

Savunmaların ardından sanık avukatları, sanıkların tutukluluk hallerinin somut delil olmaması, ortada ceset olmaması nedeniyle sürdürülemeyeceğini belirtip, tahliye ya da adli kontrolle serbest bırakılmalarını, cinlere inanmaları nedeniyle akıl sağlıklarının yeniden tespit edilmesi için hastaneye götürülmelerini talep etti. Avukatların taleplerini reddeden mahkeme heyeti ise sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.