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        Haberler Müzik Palaye Royale, seyircinin üzerine şişme botla atladı

        Palaye Royale, seyircinin üzerine şişme botla atladı

        İstanbul'da hayranlarıyla bir araya gelen müzisyen grup Palaye Royale, konser sırasında seyircinin üzerine şişme botla atladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.04.2025 - 11:30 Güncelleme: 14.04.2025 - 11:30
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        Seyircilerin üzerine şişme botla atladı
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        BKM'nin 30'uncu yılında Kanadalı - ABD'li rock grubu Palaye Royale, İstanbul Maximum Uniq Box'ta hayranlarıyla bir araya geldi.

        Türk dinleyicilerinin her zaman yerinin ayrı olduğunu ve İstanbul’u çok sevdiklerini her fırsatta dile getiren grup, konser gününden bir gün önce gelerek şehrin turistik yerlerini gezdi ve en sevdikleri Türk dondurmasından yedi.

        Las Vegas doğumlu Remington Leith (vokal), Sebastian Danzig (gitar) ve Emerson Barrett (davul) kardeşlerden oluşan rock grubu Palaye Royale, sahneye Türk hayranlarının alkışları ve çığlıkları eşliğinde çıktı ve konserin açılışını sevilen “You’ll Be Fine” parçasıyla yaptı.

        17’den fazla parçanın yer aldığı setlistte grup “Death or Glory”, “No Love In LA”, Little Bastards”, “Dead to Me”, “Lonely”, “Fever Dream”, “Just My Type”, “Hang On To Yourself”, “For You”, “Dying in a Hot Tub” gibi sevilen parçalarını seslendirdi.

        2.5 saate yakın sahnede kalarak, müzikleri ile olduğu kadar kıyafetleri ve sahnedeki enerjileri ile de övgü toplayan Palaye Royale konserinde, vokal Remington Leith’in seyircilerin arasına şişme deniz botuyla atlamasıyla coşku tavan yaptı.

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        #Palaye Royale

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