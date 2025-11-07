Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 'Palamut Zamanı' seyirciyle buluştu

        'Palamut Zamanı' seyirciyle buluştu

        Başrollerini Ayda Aksel ve Alina Boz'un paylaştığı, Çağan Irmak'ın yazıp yönettiği ilk tiyatro oyunu 'Palamut Zamanı', Most Production ve Zorlu PSM ortak yapımı olarak dün akşam Zorlu PSM'de izleyiciyle buluştu... 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2025 - 13:12 Güncelleme: 07.11.2025 - 13:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Palamut Zamanı' seyirciyle buluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çağan Irmak’ın yazıp yönettiği ilk tiyatro oyunu “Palamut Zamanı”, dün akşam Zorlu PSM’de izleyiciyle buluştu. Başrollerini Ayda Aksel ve Alina Boz’un paylaştığı oyun, iki kadının kesişen hayatlarını anlatırken, sosyal medyanın linç kültüründen yalnızlığa uzanan hikâyesini anlatıyor. Most Production ve Zorlu PSM ortak yapımı olan Palamut Zamanı, hem dram hem komedi unsurlarıyla güçlü bir kadın hikâyesini sahneye taşıyor.

        Oyuncu kadrosunda Ayda Aksel ve Alina Boz'un yanı sıra Bekir Erdem Öz, Sezer Arıçay, Dila Yağcı, Melisa Berberoğlu ve Özcan Ateş’in yer aldığı oyunun müzikleri Çiğdem Erken’e, sahne ve kostüm tasarımı Gamze Kuş’a, ışık tasarımı ise Cem Yılmazer’e ait.

        Çağan Irmak ve Alina Boz’un tiyatro sahnesine ilk adımı olan “Palamut Zamanı”, bir ifşa skandalı sonrası kariyeri sarsılan genç bir oyuncu Burcu’nun (Alina Boz), sahil kasabasında yalnız yaşayan Nermin’in (Ayda Aksel) evine sığınmasıyla başlıyor. Nermin’in hayat dolu ve alaycı tavırlarıyla Burcu’nun öfkesi ve çaresizliği çatıştıkça, iki kuşaktan iki kadının gizleri ve yaraları yavaş yavaş ortaya çıkıyor.

        Sosyal medyanın linç kültüründen unutulma korkusuna, şöhretin parıltısından yalnızlığın derinliğine uzanan oyun, izleyicisini hem hüzünlendiren hem de umutla dolduran bir hikâyeye davet ediyor. “Palamut Zamanı”, yalnızca iki kadının karşılaşma hikâyesi değil; zamanın, anıların, yaraların ve yeniden doğmanın hikâyesini anlatıyor.

        Bir yanda toplumsal baskılar ve linç kültürünün yükü altında kalmış genç bir kadın, diğer yanda sahil kasabasının sessizliğinde kendi düzenini kurmuş, neşeli ve lafını sakınmayan bir kadın bulunuyor. Bu karşılaşma hem bireysel hem de kuşaklar arası bir yüzleşmeye dönüşüyor. Oyunun odağında “unutulma korkusu” ile “yeniden başlama cesareti” arasındaki ince çizgi yer alıyor. “Palamut Zamanı”, izleyicisini yalnızca Burcu ve Nermin’in hikâyesine değil, kendi kırılma noktalarına, kahkahalarına ve umutlarına da bakmaya davet ediyor.

        Sezon boyunca Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde temsillerine devam edecek olan Palamut Zamanı’nın 10 ve 23 Kasım tarihli temsillerinin biletleri passo.com.tr’de satışa çıktı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Zorlu PSM
        #Çağan Irmak
        #Alina Boz
        #Palamut Zamanı
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TCMB enflasyon tahminlerini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminlerini açıkladı
        Türkiye konut satışında Avrupa'nın zirvesinde
        Türkiye konut satışında Avrupa'nın zirvesinde
        Beton mikseri yaya geçidinde can aldı!
        Beton mikseri yaya geçidinde can aldı!
        4 aylık takibin ardından... Saçını turuncuya boyadı ama yakalandı!
        4 aylık takibin ardından... Saçını turuncuya boyadı ama yakalandı!
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Kedi satıp tüfek aldı, iki kişiyi öldürdü!
        Kedi satıp tüfek aldı, iki kişiyi öldürdü!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        Ozan Elektronik soruşturmasında yeni operasyon
        Ozan Elektronik soruşturmasında yeni operasyon
        Tam 5 gün oldu... Eşi ve oğlu aranan babadan çarpıcı açıklama!
        Tam 5 gün oldu... Eşi ve oğlu aranan babadan çarpıcı açıklama!
        ABD'de hükümetin kapalı olması uçuşları etkiledi!
        ABD'de hükümetin kapalı olması uçuşları etkiledi!
        "Korkaklık, eyyam, skandal!"
        "Korkaklık, eyyam, skandal!"
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        Bu şarkı 3 bin 400 yıldır çalıyor!
        Bu şarkı 3 bin 400 yıldır çalıyor!
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Bakanlıktan boyozcuya dev ceza
        Bakanlıktan boyozcuya dev ceza
        'Jön' tartışması hortladı
        'Jön' tartışması hortladı
        Habertürk Anasayfa