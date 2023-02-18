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Pakistan'da Emniyet Müdürlüğüne silahlı saldırı: 4 ölü, 18 yaralı

Pakistan'ın Karaçi kentinde Emniyet Müdürlüğüne düzenlenen silahlı saldırıda, aralarında güvenlik güçlerinin de olduğu 4 kişi öldü, 18 kişi yaralandı

Giriş: 18.02.2023 - 03:11 | Güncelleme: ABONE OL
Pakistan'da Emniyet Müdürlüğüne silahlı saldırı: 4 ölü, 18 yaralı
Pakistan'da Emniyet Müdürlüğüne saldırı: 4 ölü
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AA

Pakistan’ın Karaçi şehrinde silahlı kişilerin Emniyet Müdürlüğüne saldırısı sonucu aralarında güvenlik güçlerinin de bulunduğu 4 kişi hayatını kaybetti, 2 saldırgan etkisiz hale getirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, silahlı 8 ila 10 kişi, Karaçi Emniyet Müdürlüğüne saldırı düzenledi.

Emniyet ve paramiliter güçlerin birlikte başlattığı operasyon sonucu çıkan çatışmada aralarında güvenlik güçlerinin de bulunduğu 4 kişi yaşamını yitirdi, 18 kişi yaralandı.

AA'nın haberine göre; Operasyonda 2 saldırganın da etkisiz hale getirildiğini aktaran yetkililer, 3 saldırganın da kendisini patlattığını belirtti.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, saldırganların polis üniforması giydiğini aktardı.

TTP SALDIRIYI ÜSTLENDİ

İçişleri Bakanı Rana Sanaullah, Peşaver’de bir camiye gerçekleştirilen intihar saldırısının ardından ülke genelinde güvenlik tehdidinin var olduğunu belirterek, tüm kurumların alarm durumunda olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, olayı bir terör saldırısı olarak nitelendirerek, bunu kınadığını kaydetti.

Dawn gazetesindeki haberde, saldırıyı Pakistan Talibanı’nın (TTP) üstlendiği belirtildi.

TERÖR SALDIRILARINDA ARTIŞ

Pakistan’da özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde son aylarda terör saldırıları arttı. İslamabad, Afganistan’da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) liderleri tarafından bu saldırıların planlandığını ve yönetildiğini belirtiyor. Afganistan ise bu iddiaları reddediyor.

Pakistan'ın Peşaver şehrinde, 30 Ocak'ta öğle namazı sırasında camiye düzenlenen intihar saldırısında çoğu polis 102 kişi hayatını kaybetmişti.

Pakistan, TTP'yi terör örgütü kabul ediyor.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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