Pakdemirli: Kıbrıs isale hattında kopukluk gözlemlendi

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'den KKTC'ye su taşıyan boru hattındaki arızaya ilişkin açıklamalarda bulundu. "Kıbrıs'tan isale hattından su gelmediğine dair verilen bilgi ve araştırmalar neticesinde hatta bir kopukluk olduğu gözlemlendi" diyen Pakdemirli, şöyle devam etti:
"GEMİ YOLA ÇIKTI"
"Şu an itibarıyla olayın bir kırılma olmadığı, sadece bir yerinden çıkma olduğu gözlemlendi. Salı akşamı itibariyla da tam anlamıyla bir rapor elimize ulaşmış olacak. İstanbul'dan Deniz Kuvvetlerine ait bir survey gemisi yola çıkmış durumda. Bu survey gemisiyle beraber yarın akşam itibariyle ilgili çalışmalar başlayacak. Salı akşamı itibariyle de nihai neticeyi almış olacağız."
"TALİMAT VERDİM"
"Nihai netice itibariyla da bu işin ne kadar sürebileceği hakkında bir fikre sahip olacağız. Ben arkadaşlara bir aya kadar bu işi çözmelerine dair talimat verdim" ifadelerini kullanan Pakdemirli, "Kıbrıs'ta şu anda bir su problemi yok. Takribi 8 ila 10 aylık bir su stoğu şu anda Kıbrıs'ta bulunmakta" diye konuştu.
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