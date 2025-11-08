Özgür Özel, Ordu’da konuştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingi için Ordu’ya geldi. Altınordu ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen mitingde konuşan Özel, fındık fiyatlarına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Bu yıl rekolte yüksek olacak dediler, önce fındığın fiyatını aşağıya çektiler. Fındık bahçelerine don vurdu, güneş vurdu, kahverengi kokarca bastı. Maalesef özellikle Ordu’da rekolte çok düşük kaldı. Sonrasında fiyatlar yükseliyordu ki, güya dünya devi olan bir firma, kendisi yapmıyor da Avrupa’nın saygın yayın kuruluşlarından birine yalan haber sızdırıyor: ‘Bu sene Türkiye’den fındık almayacağız.’ Böyle olunca piyasada manipülasyon ve panik başladı, fiyatlar düştü.

Bunlara en sert tepkiyi göstereceğimizi söyledim. Rekabet Kurumu’nu göreve çağırdık. 50 bin ton olmalıydı ama 30 bin ton alım zorunluluğu getirilmiş. En az 50 bin, hatta 75 bin ton olması gerekir. Rekabet Kurumu duruma baktı, firmalar da alım yapacaklarını taahhüt etti. Buradan söylüyorum, öyle dünya devi falan tanımam. Fındıkta bir dünya devi varsa, o da Ordu, Giresun ve Karadeniz’dir.

Bugün fındık üreticisini ezmeye kalkarsan, bunu bu sene yaparsın; belki ömrün yeterse seneye de yaparsın. Ama sonra bu ülkenin başına 'Çiftçi milletin efendisidir' diyen birisi gelecek. O gün geldiğinde bu yaptıklarınızla sakın Sanayi Bakanı'nın kapısına gelmeyin. Fiskobirlik'i yeniden ayağa kaldırmamız, Toprak Mahsulleri Ofisi ile iş birliği içinde üreticiyi koruyan bir düzen kurmamız lazım. EMEKLİ MAAŞLARINA VURGU YAPTI Fındığı sadece bahçeden ya da iç fındık olarak değil, tıpkı bu dünya devi denilen firmalar gibi işleyip, çikolata üreticilerine mamul veya dünya piyasasına son ürün olarak bizim satmamız gerekir. Size söz veriyorum; fındık, Ordu'da sadece üreticinin değil, tüm kentin ekonomisidir. Fındık üreticisini de Ordu'yu da iktidarımızda ayağa kaldıracağız." En düşük emekli maaşının 16 bin 800 lira olduğunu belirten Özel, şöyle konuştu: "Yıllarca çalışıp alın teri döken, göz nurunu akıtan, dirsek çürüten, elleri nasır tutan emeklinin alması gereken maaşı beşte birine düşürerek bu ülke yönetilemez. Artık bu memlekette orta direk kalmadı, eskisinin orta direği fakirleşti. Türk-İş açlık ve yoksulluk sınırlarını hesaplıyor. Bugün açlık sınırı 26-28 bin lira, asgari ücret 22 bin lira, emekli maaşı 16 bin lira. Tek maaşla geçinen bütün emekliler ve asgari ücretliler aç durumda. Türk-İş'in yoksulluk sınırı ise 92 bin lira."

"BİRBİRİMİZLE KARŞI KARŞIYA DEĞİLİZ" Cezaevinde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nun suçsuz olduğunu savunan Özel, “Bir kez daha hatırlatmak isterim: Biz birbirimizle karşı karşıya değiliz. Ne AK Partili ne MHP’li korksun. Biz geldiğimizde onların da yoksulunun yüzü gülecek, onların da çocuğu iş bulacak, ürünleri para edecek. Çünkü biz tek başımıza kurtulmayız. Öğrenciyle polis düşman değil, kardeştir. Öğrenci kurtulmadan polis kurtulmaz, emekli kurtulmadan emekçi kurtulmaz, köylü kurtulmadan esnaf kurtulmaz,” dedi. Özel, konuşmasını CHP’nin ay sonunda yapılacak büyük kurultayına partilileri davet ederek tamamladı. *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.