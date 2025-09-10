Özgür Özel, Kadıköy'de konuştu

Miting alanının 125 bin kişiyle dolduğunu belirten Özel, farklı siyasi görüşlerden yurttaşların demokrasi için omuz omuza olduğunu ifade etti. “Bu meydanı dolduranlar, hedefte olanın Cumhuriyet Halk Partisi değil, demokrasi ve özgürlükler olduğunun farkında” dedi.

“İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI’NA KAYYUM GİRİŞİMİ DEMOKRASİYE DARBEDİR”

Geçtiğimiz hafta İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atanmaya çalışıldığını hatırlatan CHP lideri, “Ayarlanmış mahkemeler, sicili AK Partili hakimlerle demokrasiye darbe yapılıyor. Biz dayanışmayı büyütüyoruz, biz kazanacağız” sözleriyle tepki gösterdi.

“BİR AVUÇ İNSANIN İKTİDARI İÇİN ÜLKE YOKSULLAŞTIRILIYOR”

İktidarın devletin kapılarını halka kapattığını savunan Özel, “Mahkemeler bir avuç insana hizmet ediyor. Yoksullar dışlanıyor. Tek adamın iktidarı sürsün diye her şey göze alınıyor. Buna izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“EMEKLİLER AÇLIK SINIRININ ALTINDA YAŞIYOR”

Ekonomi politikalarını eleştiren Özel, resmi rakamlara göre 13,5 milyon işsiz olduğunu, emeklilerin ise açlık sınırının altında yaşadığını söyledi. “Fakir sevmeyen, zengini daha da zengin eden bir yönetim anlayışı var. Orta sınıf yok edildi” dedi.

“19 MART DARBESİ TÜRKİYE’YE EN BÜYÜK KÖTÜLÜĞÜ YAPTI”

Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasının iptal edilmesini Türkiye’ye yapılmış en büyük kötülük olarak nitelendiren CHP Genel Başkanı, “O günden sonra Türkiye’ye güven azaldı. Kimse böyle bir yerde tapuya, hisse senedine güvenmez. Bu büyük kötülüğün hesabını soracağız” diye konuştu.

“SANDIĞI GETİR, MİLLET KARAR VERSİN” Miting alanından yükselen “istifa” sloganlarına da değinen Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenerek, “Sokağa çıkamaz haldesiniz. Eğer cesaretiniz varsa sandığı getirin, kaçmayın. Millet kararını versin” çağrısında bulundu. “SUSMA, SUSTUKÇA SIRA SANA GELECEK” Özel, çok partili siyasetin tehdit altında olduğunu belirterek, diğer siyasi partilere, sendikalara ve akademisyenlere seslendi: “Bugün hedef CHP, yarın başka bir parti olabilir. Susma, sustukça sıra sana gelecek. Kurtuluş tek başına değil, ya hep beraber ya hiçbirimiz.” REKLAM “TÜRKİYE İTTİFAKI’NI BÜYÜTECEĞİZ” Konuşmasında farklı partilerden gelen dayanışma mesajlarına teşekkür eden Özel, Türkiye İttifakı vurgusu yaptı: “Türkiye İttifakı rengini ay yıldızlı bayraktan alıyor. Hep birlikte omuz omuza mücadele edeceğiz. Biz bu ülkeyi seviyoruz, biz kazanacağız.” *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.