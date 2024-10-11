Özgür Özel: İktidarı erken seçime zorlamak durumundayız

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çanakkale'deki bir otelde düzenlenen İl Belediye Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Konuşmasında erken seçime değinen Özel, TÜRK-İŞ ve KESK'in yapacağı eylemleri önemsediklerini dile getirerek, "Kim 'geçinemiyoruz' diyorsa, aldığı maaşa itiraz ediyorsa, ürünü para etmeyip buna itiraz ediyorsa onların yanında olalım. Çünkü muhalefeti 'parlamento içindeki muhalefet', 'dışındaki muhalefet' ayrımı olmaksızın hep birlikte toplumsal bir muhalefete dönüştürmek ve bu iktidarı bir şekilde erken seçime zorlamak durumundayız." dedi.