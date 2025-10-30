Özgür Özel, Esenyurt'ta konuştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt’ta yaptığı konuşmada Ahmet Özer’in tutuklanmasına ve kayyım dönemine tepki gösterdi. Özel, Ahmet Özer’in “Türkiye’nin en büyük ilçesini AK Parti’ye kaptırmamak” dışında bir suçu olmadığını savunarak, hakkında ortaya atılan iddiaları “taziye mesajı” ve “apartman aidatı” üzerinden kurulan bir kurgunun parçası olarak nitelendirdi.

Özel, Özer’i terörle ilişkilendirme çabalarının “Van’da ölen bir hemşerinin ailesine taziye telefonu” ve “apartman aidatının yöneticinin IBAN’ına gönderilmesi” gibi olaylara dayandırıldığını söyledi. “Aidatı yatırdığı apartman yöneticisinden devlet terörist çıkardı, Özer’i de terör örgütüne yardım etmekle suçladı” diyerek bu süreçleri eleştirdi. Remzi Kartal’la telefon görüşmesi iddiasına da değinen Özel, “Özer akademisyendi; eğer bu görüşmeden terör çıkarılıyorsa, AK Parti’den de fazlası çıkar” ifadelerini kullandı.

Kayyım döneminde Esenyurt’ta atılan adımları da eleştiren Özel, “Milyarlarca liralık Lise Kampüsü Projesi bakanlığa devredildi, belediyenin 10 dönümlük arazisi Sağlık Bakanlığı’na verildi. 38 cami ve altındaki yüzlerce işletmenin gelirleri Diyanet’e aktarıldı” dedi. Ahmet Özer döneminde başlatılan Yılmaz Güney Müzesi, Ahmet Kaya Müzik Konservatuarı, Barış Manço Çocuk Evi ve Yaşar Kemal projelerinin askıya alındığını belirterek kayyımı “hazımsız ve beceriksiz” sözleriyle niteledi.

İBB’ye ait araçlarla ilgili tartışmayı da gündeme getiren Özel, “2 binden fazla araç kayıp çıktı; bir kısmı makul kurumlarda, ancak 59 araç AK Parti il başkanlığına tahsis edilmiş görünüyor ve yıllarca orada kullanılmış. Buna rağmen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı takipsizlik verdi” dedi. Sürecin takipçisi olacağını vurgulayan Özel, “AK Parti kayırmacılığını ömrüm yettiğince takip edeceğim” ifadesini kullandı. Konuşmasında “siyasi tutuklulara” da selam gönderen Özel, Esenyurt meydanından Ahmet Özer ve arkadaşlarına destek çağrısı yaptı. Bayrampaşa Belediyesi’ne ilişkin iddialara da değinen Özel, Belediye Başkanı Hasan Mutlu’ya AKP ve MHP yöneticilerince “partiye katılma” teklifi ve baskısı yapıldığını öne sürdü. Mutlu’nun bunu reddetmesinin ardından tutuklandığını savunan Özel, “CHP’nin AK Parti’den dört meclis üyesi fazlası vardı; beş meclis üyemiz tutuklandı. Bunu Türkiye’nin çeşitli yerlerinde deniyorlar” dedi. Partisinin “iradesine sahip çıkan” üyelerini selamlayan Özel, sürecin hukuki ve siyasi takibini sürdüreceklerini belirtti.