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        Haberler Gündem Politika Özgür Özel, deniz otobüsünü kullandı | Son dakika haberleri

        Özgür Özel, deniz otobüsünü kullandı

        Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Bodrum-Turgutreis-Didim Deniz Otobüsü seferleri hizmeti açılışı CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla Didim'den başladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 00:45 Güncelleme: 02.07.2024 - 00:54
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        Özgür Özel, deniz otobüsünü kullandı
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aydın ve Muğla büyükşehir belediyelerinin işbirliğiyle hayata geçirilen "Didim-Bodrum-Turgutreis Deniz Otobüsü Seferleri"nin açılışının ardından Didim'den Bodrum'a düzenlenen ilk tura katıldı.

        Bodrum Limanı'na yanaşan deniz otobüsünden inen Özel, iskelede yoğun kalabalık tarafından karşılandı.

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        Vatandaşlarla selamlaşan Özgür Özel, beraberindekilerle Bodrum İskele Meydanı'ndan yürüyerek partisinin ilçe teşkilatını ziyaret etti.

        Partisine yeni üye olanlara rozet takan Özel, beraberindekilerle Bodrum Belediyesine geçerek Başkan Tamer Mandalinci ile görüştü.

        Daha sonra ilçeden ayrılan Özgür Özel'e ziyaretlerinde Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Parti Meclisi üyeleri, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve partililer eşlik etti.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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